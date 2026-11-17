Citroën, hafif ticari araç ürün gamını Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcılarla buluşturmak için geniş kapsamlı bir roadshow düzenliyor. “Biz şehrine geliriz, rahat ol sen” sloganıyla gerçekleştirilen Citroën Hafif Ticari Araçlar Roadshow'u, 22 Kasım tarihine kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde, 41 şehirde ve 60'ın üzerinde lokasyonda devam edecek. Yerli üretim Berlingo, Jumpy, SpaceTourer ve Jumpy Kamyonet modellerinin ön plana çıktığı organizasyon kapsamında Citroën, ithal Jumper modeliyle birlikte farklı ticari ihtiyaçlara yanıt veren geniş ürün gamını müşterilerine tanıtıyor. Türkiye'deki üretim gücünü müşteri odaklı yaklaşımıyla birleştiren marka, roadshow ile ticari araç kullanıcılarına daha yakın olmayı ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere sunduğu çözümleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Konforu, fonksiyonelliği ve yenilikçi teknolojileriyle hafif ticari araç pazarında güçlü bir konuma sahip olan Citroën, Türkiye genelinde düzenlediği kapsamlı roadshow organizasyonuyla kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor.“Biz şehrine geliriz, rahat ol sen” sloganıyla hayata geçirilen organizasyon, Citroën'in müşterilerine bulundukları şehirlerde ulaşma ve ticari araç ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini doğrudan tanıtma yaklaşımını yansıtıyor. Yerli üretim modellerin öne çıktığı roadshow, markanın Türkiye otomotiv sanayisinin üretim gücünden aldığı desteği de gözler önüne seriyor.

Yerli üretim Citroën modelleri Türkiye yollarında

Türkiye'deki yerli üretim gücünü hafif ticari araç ürün gamına yansıtan Citroën, roadshow etkinliklerinde Berlingo, Jumpy, SpaceTourer ve Jumpy Kamyonet modellerini ön plana çıkarıyor. Türkiye'de üretilen Berlingo, kompakt boyutları, geniş iç hacmi ve fonksiyonel yapısıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt verirken, Jumpy ise taşımacılık ve lojistik alanındaki kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle dikkat çekiyor. Jumpy ailesinin yerli üretim üyelerinden Jumpy Kamyonet, farklı üstyapı ve yük taşıma ihtiyaçlarına yönelik yapısıyla ürün gamının çeşitliliğini artırıyor. Jumpy'nin binek kardeşi SpaceTourer ise geniş iç hacmi, konfor odaklı özellikleri ve çok yönlü kullanım imkânlarıyla yolcu taşımacılığında öne çıkıyor. Citroën'in ithal ürün gamında yer alan Jumper da yüksek taşıma kapasitesine ihtiyaç duyan ticari işletmelere yönelik çözümleriyle roadshow organizasyonunda yerini alıyor.

“Yerli üretim gücümüzü müşterilerimizle buluşturuyoruz!”

Türkiye genelinde gerçekleştirilen roadshow organizasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Citroën Marka Direktörü Bora Duran, şunları söyledi: “Citroën olarak Türkiye'deki yerli üretim gücümüzü, hafif ticari araç pazarındaki büyüme stratejimizin önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Berlingo, Jumpy, SpaceTourer ve Jumpy Kamyonet modellerimizle Türkiye'deki üretim kabiliyetini müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle birleştiriyoruz. Hafif ticari araç müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlamanın ve onlara bulundukları yerde ulaşmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz roadshow organizasyonumuzda, 7 bölgede 41 şehre ve 60'ın üzerinde lokasyona ulaşarak geniş ürün gamımızı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yerli üretim modellerimizin sağladığı güç ve geniş ürün ailemizle farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt vermeye, ticari araç pazarındaki varlığımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”

41 şehirde, 60'ın üzerinde lokasyonda Citroën deneyimi

Türkiye'nin dört bir yanındaki ticari araç kullanıcılarına ulaşmayı hedefleyen Citroën Hafif Ticari Araçlar Roadshow'u, markanın geniş ürün gamını farklı bölgelerdeki müşterilerle bir araya getiriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden lojistik şirketlerine, yolcu taşımacılığından farklı ticari faaliyet alanlarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Citroën modelleri, organizasyon kapsamında tanıtılıyor. Citroën, yerli üretim modellerinin de ön plana çıktığı bu etkinlikle hem mevcut müşterileriyle bağlarını güçlendirmeyi hem de yeni ticari araç kullanıcılarına ulaşmayı amaçlıyor. Marka, “Biz şehrine geliriz, rahat ol sen” yaklaşımıyla gerçekleştirdiği roadshow etkinliklerini 22 Kasım tarihine kadar Türkiye genelinde sürdürecek.