0553 313 94 23

CİSAD üyelerinden bir haftada üç faaliyet

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, bir haftada üç faaliyet gerçekleştirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:32
CİSAD üyelerinden bir haftada üç faaliyet

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, bir haftada üç faaliyet gerçekleştirdi.


CİSAD Başkanı Azad Ölmez, yapmış oldukları doğa sporları faaliyetleri sonucunda günden güne katılımın çoğaldığını söyleyerek, “Bu sporun dışında rafting ve bisiklet turlarına ağırlık vermeye çalışacağız. Önümüzde büyük projeler var. Dağ evi ve rafting için Zap Deresi’nde büyük bir alan bulmaya çalışarak, rafting sporunu hayata geçirmeye ve yeni sporcular yetiştirmeye çalışacağız” dedi.


Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ise, yaz sıcaklarının başladığını hatırlatarak, “Bugünlerde bölgedeki yüksek kesimlerdeki doğanın ihtişamına kapılmamak elde değil. CİSAD bu fırsatı kaçırmadan bir birinden güzel üç ayrı bölgeye bir haftada faaliyet düzenledi. 20 kişilik ekip Mergabüt Yaylası’nda kamp kurdu. Gece geç saatlere kadar kamp ateşi önünde şarkılar söyleyen dağcılar, sabahın erken saatinde kalkarak kampı topladılar. Kahvaltı yaptıktan sonra 3 bin 50 metre yüksekliğinde olan Şivekür Tepesi’ne tırmanışa geçtiler. Zirve yaptıktan sonra güzel doğada gezerek günlerini geçirdikten sonra dönüşe başladılar. 12 Haziran Çarşamba günü Cilo bölgesine dört kişilik bir ekip ön keşif yapmak amacıyla sabahın erken saatlerinde Hakkari merkezinden hareket ederek Mergan Yaylası’na saat 07.00’da ulaştı. Yapılan kahvaltıdan sonra Avaspi buzullarının durumunu öğrenmek için yayladan ayrılıp, buzullara doğru yürüdüler. Soluğu buzul şelaleye yakın bölgede alan dağcı ekip, yaylanın değişik bölgelerinde keşiflerini tamamlayıp akşama doğru merkeze döndüler. 13 Haziran Perşembe günü 28 kişilik bir ekip ile soluğu Berçelan Yaylası’nda alan dağcı ve doğaseverler, önce 3 bin 250 metre yükseklikteki Büyük Yaka zirvesine çıktılar ve daha sonra Berçelan Yaylası’nı gezerek günlerini geçirdiler. Doğa yürüyüşleri ile dağcılık sporları faaliyetlerine ağırlık vererek, buna ek kaya tırmanış eğitimlerinde iyi sporcu çıkarmaya çalışıyoruz. 15 Haziran Cumartesi günü Sümbül Dağı tırmanışı var. Karlı bölgenin yoğun olduğu ve zorlu parkurları olan bu dağ faaliyetine lisanslı ve tecrübeli dağcıları götürmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Didim’de karne sevinci
    1. Didim’de karne sevinci
    2. Merkez Haziran ayı beklenti anketini..
    3. Toyota'dan "korna çalmayın" çağrısı
    4. Kocasinan Belediyesi’nden öğrencilere..
    5. Pakistan'da tutuklu eski..
    6. AK Partili gençlerden 'Süper Ali'..
    7. AK Parti’li Arvas’tan YKS mesajı
    8. Eskişehirspor Fuat Çapa ile yola devam..
    9. Karaköprü’de uygunsuz yapılara geçit..
    10. "Gönüllülük Yılı" için eylem planı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların..
    12. Şanlıurfa’da vatandaşların ev sahibi..
    13. Yeni nesil girişimcilik Nun..
    14. Mahsur kalan kırlangıcı itfaiye ekibi..
    15. Pamukkale’de hedef yıllık 40 bin yamaç..
    16. 1945 yılında başlatılan Toprak Bayramı..
    17. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan..
    18. SCO Zirvesinde Özbekistan..
    19. Bolu'da ev yangını
    20. Rusya Antarktika’da füze sistemini..
    21. Jandarma 180’inci yaşını kutluyor
    22. Kesilen elektrik nedeniyle dönme..
    23. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    24. İŞKUR bekçi iş ilanları, bekçi alımı..
    25. Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 6 yıl..
    26. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    27. Yozgat’ta 1 yıl içinde ekmeğe 2. kez..
    28. Pablo Fornals, West Ham United'da
    29. Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu
    30. Sultangazi’de Yürüyüş Dergisi’ne..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...