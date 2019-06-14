CİSAD üyelerinden bir haftada üç faaliyet

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, bir haftada üç faaliyet gerçekleştirdi.

CİSAD Başkanı Azad Ölmez, yapmış oldukları doğa sporları faaliyetleri sonucunda günden güne katılımın çoğaldığını söyleyerek, “Bu sporun dışında rafting ve bisiklet turlarına ağırlık vermeye çalışacağız. Önümüzde büyük projeler var. Dağ evi ve rafting için Zap Deresi’nde büyük bir alan bulmaya çalışarak, rafting sporunu hayata geçirmeye ve yeni sporcular yetiştirmeye çalışacağız” dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ise, yaz sıcaklarının başladığını hatırlatarak, “Bugünlerde bölgedeki yüksek kesimlerdeki doğanın ihtişamına kapılmamak elde değil. CİSAD bu fırsatı kaçırmadan bir birinden güzel üç ayrı bölgeye bir haftada faaliyet düzenledi. 20 kişilik ekip Mergabüt Yaylası’nda kamp kurdu. Gece geç saatlere kadar kamp ateşi önünde şarkılar söyleyen dağcılar, sabahın erken saatinde kalkarak kampı topladılar. Kahvaltı yaptıktan sonra 3 bin 50 metre yüksekliğinde olan Şivekür Tepesi’ne tırmanışa geçtiler. Zirve yaptıktan sonra güzel doğada gezerek günlerini geçirdikten sonra dönüşe başladılar. 12 Haziran Çarşamba günü Cilo bölgesine dört kişilik bir ekip ön keşif yapmak amacıyla sabahın erken saatlerinde Hakkari merkezinden hareket ederek Mergan Yaylası’na saat 07.00’da ulaştı. Yapılan kahvaltıdan sonra Avaspi buzullarının durumunu öğrenmek için yayladan ayrılıp, buzullara doğru yürüdüler. Soluğu buzul şelaleye yakın bölgede alan dağcı ekip, yaylanın değişik bölgelerinde keşiflerini tamamlayıp akşama doğru merkeze döndüler. 13 Haziran Perşembe günü 28 kişilik bir ekip ile soluğu Berçelan Yaylası’nda alan dağcı ve doğaseverler, önce 3 bin 250 metre yükseklikteki Büyük Yaka zirvesine çıktılar ve daha sonra Berçelan Yaylası’nı gezerek günlerini geçirdiler. Doğa yürüyüşleri ile dağcılık sporları faaliyetlerine ağırlık vererek, buna ek kaya tırmanış eğitimlerinde iyi sporcu çıkarmaya çalışıyoruz. 15 Haziran Cumartesi günü Sümbül Dağı tırmanışı var. Karlı bölgenin yoğun olduğu ve zorlu parkurları olan bu dağ faaliyetine lisanslı ve tecrübeli dağcıları götürmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.