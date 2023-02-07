Çirkin bir hareket

Avrupa’da tuhaf bir şekilde Kur’an yakmak işi yaşanmakta. Derhal bu işten vazgeçmeleri lazım gelmektedir. Avrupa asırlardan beri bizlere sıcak bakmamakta. Sanki bu dünyamız sadece onlara ait zannedersiniz. Reisi cumhurumuz İsveç’e NATO’YA girme şartı olarak PKK’ya tavır almaları lazım geldiği iradesi gösterdikten sonra Avrupa ülkelerinde bu çirkin iş ortaya çıkmaya başladı. Bu iradede bizler haklıyız. Asıl onların yaptıkları çirkin iş.

İlk başlarda sadece İsveç’te bu çirkin olay yapıldıktan sonra daha sonra Hollanda ve Danimarka’da ortaya çıktı. Çirkinlik daha başka Avrupa ülkelerinde de ortaya çıkması beklenebilir. Öncelikle Avrupa bu çirkinliğe derhal dur demesi lazım gelmekte. Çünkü yaptıkları bizlerin kutsallarına saldırmak. Biz onların onca akıl tutulması işlerine rağmen kutsallarına saldırmıyorsak onlar da bizlerin kutsalına saygı durması lazım gelmekte. Ama yapmıyorlar.

Aslına bakarsanız Avrupa bu hareketiyle bizlere mesaj vermektedir. Yani bizler sizlerin kutsallarına saygı duymuyoruz. Kendinizi bizlerden koruyunuz demeye getirmektedirler. Onlar bizlerin topraklarımızı işgal ettikleri halde kadınlarımıza tecavüz edip, erkeklerimizi öldürüp yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı çaldıkları ve örgüt kurup üzerimize saldırdıkları halde yine de onlar haklı. Gel de gülme!

Avrupalılar dün nasıl dedemizden Osmanlı tokadı yediyse bugün de bizden bu tokatı yemek istemiyorsa bizlerin kutsallarına saygı duymalıdır. Bizler herkesin malına canına ve namusuna saygılı bir milletiz. Ama biri bizlerin toprağına göz dikti mi o gözü çıkarmasını da biliriz. Ondan dolayı Avrupalılar bu üstün ırk muhabbetinden artık vazgeçmesi lazım gelmektedir. Bizler samimi Hristiyan ve Yahudilerle bir sorunumuz yok. Bizlerin Evangelist Hristiyan ve Siyonist Yahudilerle sorunumuz var.

Türk’ün tokatından korkun...