Çiriş otu, zorlu yolculuktan sonra sofralara geliyor

Adana’nın Pozantı ilçesinin yüksek rakımlı dağlarında bulunan ve baharın müjdecisi olarak bilinen “çiriş otu”zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor. Çiriş otunun tezgahlardaki fiyatı ise 5-10 TL arasında değişiyor.

Zorlu bir yolculuğun ardından sofralara gelen yüksek ve sarp dağlarda, karın erimesiyle birlikte çıkan çiriş otu, halk arasında farklı şekillerde tüketiliyor. Çiriş otunu toplamak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde onlarca kilometre yol yürüyor.

Yüksek rakımlı dağlarda zorlu bir yolculuğun ardından çiriş topladıklarını belirten Mehmet Örs, çiriş otunun bölgede bazı aileler için geçim kaynağı olduğunu dile getirdi.

Çiriş otunun mart, nisan ve mayıs aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplandığını belirten Örs, “Hiçbir ilaçlama olmadan gübre olmadan yetişen bu doğal ürün bölgemizde sevilir ve çok miktarda tüketilir. Ben çiriş otunu Gökbez Mahallesi Armutoluğu mevkisinin yüksek ve sarp kesimlerinden topluyorum. Halk arasında baharın müjdecisi olarak biliniyor. Mutfaklarda böreği, çorbası, sulu yemeği ve pilavı yapılır farklı çeşitte yapılan bu yemekler çok lezzetlidir. Pozantı’nın etrafındaki tüm dağlarda bulunur. Halk geleneğinde bu otun faydaları arasında vücuttaki ağrıları dindirdiği, bağırsaktaki kıl kurtlarını öldürdüğü, idrar söktüğü, mesane taşlarına etki ettiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sirke ile kaynatılmış çiçek ve yapraklarının akrep ve yılan sokmalarında faydalı olduğu söyleniyor. Aynı zamanda mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.Bunların yanında çiriş otunun saçkıran hastalığına ve egzamaya iyi geldiği biliniyor" diye konuştu.