Çipras'tan meclise güvenoyu çağrısı

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, koalisyonun çökmesinin ardından hükümette kalmak için meclisten güvenoyu istedi.

Çipras, mecliste bugün başlayan güvenoyu görüşmelerinde milletvekillerine seslendi.

Hükümetin görevine devam etmesi gerektiğini anlatan Çipras, "Önümüzde öncelikle tamamlamamız gereken Anayasa değişiklikleri var." diye konuştu.

Çipras, asgari ücrette artış, Ortodoks Kilisesi ile anlaşmanın tamamlanması gibi önemli girişimleri yerine getirmek istediklerini ifade ederek, "Parlamentodan, bu ülkeyi krizden ve memorandumlardan çıkaran bu hükümete güvenoyunu tazelemesini istiyorum." dedi.

Makedonya ile "isim sorununa" yönelik varılan ve hükümette ayrılığa yol açan Prespa Anlaşması'na değinen Çipras, hükümetten ayrılan Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin Başkanı Panos Kammenos'un kararına saygı duyduğunu söyledi.

Çipras, anlaşma ile ülkesinin Balkanlar'da ve uluslararası toplumda gücünün artacağını belirterek, "Ben doğru olanı, milletime faydalı ve vatansever olanı yaptım." dedi.

- "Kurgulanmış ayrılık"

Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakis Miçotakis ise SYRIZA ve eski ortağı ANEL arasındaki ayrılığın iki partinin siyasi çıkarlarına uygun olarak kurgulanmış olduğunu ileri sürdü.

Miçotakis, hükümete güvenoyu vereceklerini açıklayan milletvekillerine seslenerek, "Kim hükümete güvenoyu verirse Prespa Anlaşması'na destek vermiş sayılır. Bu anlaşma büyük bir milli yenilgidir." ifadelerini kullandı.

Erken seçime gidilmesi gerektiğini ve hükümetin halk desteğinden yoksun olduğunu belirten Miçotakis, uzayacak bir belirsizliğin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini savundu.

- Çipras'ın güvenoyunu alması bekleniyor

Çarşamba gecesi gerçekleşmesi planlanan oylamada Başbakan Çipras'ın liderliğindeki hükümetin, meclisten güvenoyu alması bekleniyor.

Toplam 300 sandalyeli mecliste 151 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyan Çipras'ın liderlik ettiği sol ittifak SYRIZA'nın 145 milletvekili bulunuyor.

Koalisyondan ayrılan ANEL'in 7 vekilinden 4'ü ise hükümete güvenoyunda destek vereceğini açıkladı. Turizm Bakanı Elena Koundura'nın da bulunduğu iki milletvekili ise partiden ihraç edildi.

Diğer yandan, biri bağımsız diğeri de Potami partisinden iki vekil daha "evet" oyu kullanacağını duyurdu.

Yunanistan'da Anayasa'ya göre, bir hükümetin güvenoyu alabilmesi için mecliste bulunan vekillerin salt çoğunluğunun oylarını alması gerekiyor.

- Makedonya ile anlaşma koalisyonu dağıttı

ANEL Başkanı Kammenos, pazar günü, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek, partisinin hükümetten ayrılacağını açıklamış ve Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Kammenos, Prespa Anlaşması'nın ülkenin çıkarlarına aykırı ve komşu ülkenin yeni isminde "Makedonya" ibaresinin geçmesinin "kabul edilemez" olduğunu savunuyor.