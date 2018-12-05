0553 313 94 23

Çipras'tan Avro Grubu toplantısı yorumu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:- "(Avro Grubu toplantısı) Bu kadar üzün sürmesinin sebebi Yunanistan değil, İtalya'ydı. 2019 bütçemize ilişkin konu 20 dakikada tamamlandı ve emeklilik maaşı kesintileri olmadan onaylandı"

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:23
Çipras'tan Avro Grubu toplantısı yorumu

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün yaklaşık 18 saat süren Avro Grubu Toplantısı'na ilişkin, "Bu kadar üzün sürmesinin sebebi Yunanistan değil, İtalya'ydı. 2019 bütçemize ilişkin konu 20 dakikada tamamlandı ve emeklilik maaşı kesintileri olmadan onaylandı." dedi.

Çipras, Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından düzenlenen Yunan ekonomisi konferansının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın kurtarma paketi programından çıktığını anımsatan Çipras, "En önemlisi uyum programını başarıyla tamamlarken, halkın en zayıf, en savunmasız kesimlerini korumayı başardık." diye konuştu.

Çipras, ülkede yatırım ve ihracatın arttığını, işsizliğin ise düştüğünü belirterek, "Bugün, yaklaşık 3,5 ay önce memorandumları geride bırakarak, hükümet kendi planıyla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İtalya gündemiyle toplanan ve 18 saat süren Avro Grubu Toplantısı'na işaret eden Çipras, "Bu kadar üzün sürmesinin sebebi Yunanistan değil İtalya'ydı. 2019 bütçemize ilişkin konu 20 dakikada tamamlandı ve emeklilik maaşı kesintileri olmadan onaylandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan, 8 yılın ardından Avrupa'da kurtarma programlarından çıkan son ülke olmuştu. Bu süre boyunca, kemer sıkma önlemleri ve kredilerin uzun tartışmamalara neden olduğu pek çok Avro Grubu Toplantısı'nın ana gündem maddesini Yunanistan oluşturmuştu.

İtalya'nın taslak bütçe planı ise yüksek bütçe açığı ve kamu borcu sebebiyle Avrupa Birliği içerisinde sorun yaratmıştı.

AB, 21 Kasım'da İtalya'ya yönelik olarak, 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlatmıştı. Dünkü, Avro Grubu Toplantısı'nda da İtalya'ya bütçesinde önemli değişikler gerçekleştirme çağrısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:23
  1. Aleksis Çipras

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Kozan İlçe Başkanı tefecilikten gözaltına alındı
    1. CHP Kozan İlçe Başkanı tefecilikten..
    2. Suriyeli genci gasp ederek bıçaklayan..
    3. Netanyahu’dan Lübnan sınırında..
    4. Kosova'da yeni gelişme! Asker gönderiyor
    5. Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti..
    6. Ortaokul öğrencisi çocuğun cesedi iple..
    7. İngiliz parlamentosu Brexit'te son..
    8. Kıbrıs'ta aşırı yağışlar sele neden oldu
    9. Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto..
    10. 'Barış görüşmeleri' oyununa..
    11. Sahte paraları kaputa saklamışlar!
    12. Karaman'da 5. kattan düşen kişi..
    13. Çipras'tan Avro Grubu toplantısı yorumu
    14. Suriye'de kaybolan Amerikalı..
    15. "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti..
    16. Mısır'dan "Katar ablukasında..
    17. Meksika'da çete çatışması: 6 ölü
    18. İsmail Kartal'dan taraftara mesaj
    19. GÜNDEM ÖZETİ /5 Aralık 2018
    20. Sarı Yelekliler'den Fransa hükümetinin..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor