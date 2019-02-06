Çipras'ın İstanbul temasları
Yunanistan Başbakanı Çipras, Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi06 Şubat 2019 Çarşamba 20:54
İSTANBUL (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Çipras, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna saat 19.00'da giriş yaptı.
Konuk Başbakanı, konsolosluğun girişinde yetkililer karşıladı.
Aleksis Çipras'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşti.
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