0553 313 94 23

Çipras'ın İstanbul temasları

Yunanistan Başbakanı Çipras, Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:54
Çipras'ın İstanbul temasları

İSTANBUL (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Çipras, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna saat 19.00'da giriş yaptı.

Konuk Başbakanı, konsolosluğun girişinde yetkililer karşıladı.

Aleksis Çipras'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşti.
















Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:54
  1. Alaksis Çipras
  2. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da derede mahsur kalan köpekler kurtarıldı
    1. Muğla'da derede mahsur kalan köpekler..
    2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    4. Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
    5. Kızılhaç'tan "Suriye'nin kuzeydoğusuna..
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    7. Macaristan'dan Juncker'e mektup
    8. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "Şu andaki tek..
    10. Erzurumspor'da Medipol Başakşehir..
    11. Çipras'ın İstanbul temasları
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    13. Binali Yıldırım: "Muhtemel ki bitişik..
    14. Milan Kulübünden Fatih Terim'e taziye..
    15. Yıldırım: "(Çöken bina) 4..
    16. TBMM Başkanı Yıldırım: "Şu ana kadar 6..
    17. Meteorolojiden yağış uyarısı
    18. Meteorolojiden yağış uyarısı
    19. Kartal'da bina çökmesi
    20. 200 milyon kadın ve kız çocuğu genital..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi