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Çipras'tan "uluslararası çapta rezil oluruz" çıkışı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin, Makedonya ile "isim anlaşması" nedeniyle hükümete desteğini çekmesi halinde güvenoyu talep edebileceğini ve destek görmezse erken seçime gidebileceklerini söyledi. Çipras, muhalefet partilerinin iç meseleleri nedeniyle anlaşmanın onaylanmaması durumunda ülkenin "uluslararası çapta rezil" olacağını belirtti.

10 Ocak 2019 Perşembe 08:58
Çipras'tan "uluslararası çapta rezil oluruz" çıkışı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan'ın Open TV kanalına verdiği röportajda, Makedonya  ile varılan isim anlaşması ve hükümetin geleceğini değerlendirdi.

Gelecek hafta sonuna kadar Makedonya meclisinde ülkenin ismini "Kuzey Makedonya" olarak değiştirecek anlaşmanın onaylanması ile gerekli anayasal değişikliklerin tamamlanmasını beklediklerini belirten Çipras, ocak ayı içinde anlaşmayı Yunan meclisine getirmeyi planladıklarını söyledi.

Çipras, anlaşmanın 27 yıldır çözümlenemeyen bir meseleyi ortadan  kaldırması ile "tarihi" bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, muhalefet partilerinin iç meseleleri nedeniyle anlaşmanın onaylanmaması halinde ülkenin "uluslararası çapta rezil" olacağını ifade etti.

Anlaşmaya karşı çıkan hükümet ortağı ve Savunma Bakanı Panos  Kammenos'un tutumunu değerlendiren Çipras, "Onun hükümetin siyasi karşıtlarına su  taşıyacağını düşünmüyorum. Eğer yaparsa (hükümetten ayrılırsa), güvenoyu talep  edeceğim." dedi.

Çipras, Kammenos'tan hükümeti destek talebinde bulunacağını  belirterek, "Halk önümüzdeki 9 ay içinde kimin bakan olacağını değil, istikrarı  umursuyor. Bunu net bir şekilde söyleyecek, önümüze bakacağız. Olmazsa güvenoyu  alıp öyle ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anayasanın hükümlerinin bu konuda açık olduğunu ve güvenoyunu  alacağına inandığını vurgulayan Çipras, "(Güvenoyunda meclisin yarıdan fazlası)  151 milletvekilin olmasa da anayasal açıdan sorun olmadan göreve devam  edebilirsin. Avrupa'da bu şekilde 12 hükümet var. Anayasal bir sorunum olmaz ama  siyasi bir sorun olur. Böyle bir durumda ise zamanı gelince söz verdiğimiz kritik  girişimleri gerçekleştirdikten sonra erken seçime gideceğim." şeklinde konuştu.

Yunanistan'da anayasaya göre, bir hükümet 300 sandalyeli mecliste  güvenoyu oylamasına katılan vekillerin yarısının oyunu alması gerekiyor.

Makedonya ile "isim sorununun" çözümüne yönelik gerçekleştirilen  anlaşmaya ülkede ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisi başta olmak üzere  bazı kesimler tepki gösteriyor. Anlaşmanın onaylanması için meclisin yarısından  fazlasının oyu gerekiyor.

"Şubat ayı başında türkiye'ye gideceğim"

Öte yandan Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti  üzerine planlanan Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Şubat ayı başında Türkiye'ye  gideceğim. Ancak tarih henüz belirlenmedi." dedi.

İki ülke arasındaki iletişim kanallarının özellikle sorun olduğu  zamanlarda açık olması gerektiğine dikkati çeken Çipras, "Erdoğan ile bu kanalın  açık kalması önemli, hele ki sorun varsa. Zaten kendisiyle her 2-3 ayda bir  uluslararası toplantılarda bir araya geliyorum. Çünkü yakından temas özellikle en  üst düzeyde çok mühim." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 08:58
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