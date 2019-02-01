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Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gelecek

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

01 Şubat 2019 Cuma 06:52
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gelecek

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakapoulos, düzenlediği brifingde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Canakopoulos, "Başbakan, Türk Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ilk gününde Çipras'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini belirten Canakopoulos, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirileceğini aktardı.

Canakopoulos ayrıca Başbakan Çipras'ın ertesi gün İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisini de paylaştı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 06:17
  1. İstanbul
  2. Aleksis Çipras
  3. Canakopoulos
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. YUNANİSTAN
  6. Anadolu Ajansı

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