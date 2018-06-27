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Çipras ile görüşen İngiliz başbakan, Türkiye deniz sınırına savaş gemisi gönderiyor!

Aleksis Çipras ile görüşen İngiltere Başbakanı Teresa May, arama kurtarma operasyonlarına destek iddiasıyla Ege Denizi’ne sınır muhafızlara ait bot göndereceklerini belirtti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 00:56
Çipras ile görüşen İngiliz başbakan, Türkiye deniz sınırına savaş gemisi gönderiyor!

May, bugün Londra'da Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras ile görüştü.

Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İki başbakan Yunanistan'ın yasadışı göç yüzünden yaşadığı sorunları ele aldı ve bu ortak sorunun, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın uygulanmaya devam etmesi dahil koordineli ve geniş kapsamlı adımlar gerektirdiği konusunda hemfikir kaldı" dendi.

İngiltere'nin Brexit'ten sonra da bu konuda aktif rol oynayacağını kaydeden May, "Arama kurtarma operasyonlarının yapılması için Ege Denizi'ne sınır muhafızlarına ait ek bot göndereceğiz" dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 00:56
  1. İngiltere Başbakanı Teresa May
  2. Aleksis Çipras
  3. Yunanistan
  4. İngiltere

YORUM YAZ

  • Mehmet YılmazMehmet Yılmaz16 sa önce
    Gelsinler; bir bot mülteciyi görünce kaçarlar bunlar. Onuda servis ederiz gerçek yüzlerini dünya görür
  • selimselim19 sa önce
    boyun batsın may defol git kıbrıstan sömürgeci eşkiya
  • Seyit onbaşıSeyit onbaşı20 sa önce
    Yine ingilizler, yine WC kağıdı olmaya gönüllü Yunan gerzekliği:)) AKIBETİ 1922 den daha fena olacağı kesin!
  • saddisaddi1 gün önce
    GELSİN, MESELE DEĞİL. ŞU AB den onlar çıkarmadan biz çıkalım.
  • abdulcabbarabdulcabbar17 sa önce
    Çanakkalede yedikleri şamar kesmemiş.. Pi.leri ...
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