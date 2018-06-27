Çipras ile görüşen İngiliz başbakan, Türkiye deniz sınırına savaş gemisi gönderiyor!

May, bugün Londra'da Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras ile görüştü.



Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İki başbakan Yunanistan'ın yasadışı göç yüzünden yaşadığı sorunları ele aldı ve bu ortak sorunun, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın uygulanmaya devam etmesi dahil koordineli ve geniş kapsamlı adımlar gerektirdiği konusunda hemfikir kaldı" dendi.

İngiltere'nin Brexit'ten sonra da bu konuda aktif rol oynayacağını kaydeden May, "Arama kurtarma operasyonlarının yapılması için Ege Denizi'ne sınır muhafızlarına ait ek bot göndereceğiz" dedi.