Çipras: Türk-Yunan ticaretini 2 katına çıkaralım

Geçtiğimiz yıl 4,2 milyar dolarlık hacme ulaşan Türkiye ve Yunanistan ekonomik ilişkileri, Başkaban Aleksis Çipras’ın Ankara ziyareti ile yeni bir döneme hazırlanıyor. 2019 sonunda iki katına çıkması beklenen Türk-Yunan ilişkilerinde Çiprası’ın gündemindeki ilk sıralarında yine ekonomi geliyor. 2008 krizi sonrasında birkaç milyar dolara muhtaç hale gelen ve batmaktan son anda kurtulan Yunan ekonomisi için turizm ve enerji ilk sıralarda yer alırken, Türk yatırımcıların ilgisi de son derece önemli. Zira, Türk iş insanlarının artan yurt dışı yatırımlarından pay almak isteyen Yunanlı girişimcilerin Çipras’tan en önemli beklentileri bu yönde olacağı ifade ediliyor.

İhracatta yüzde 26’lık artış

Yunanistan Başbakanı Çipras’a ziyaretinde daha önce ülkenin özelleştirme idaresinin başında bulunan Ekonomi Bakan Vekili Stergios Pitsiorlas eşlik etmesi de bu açıdan dikkat çekiyor. 2017’de Yunanistan’a ihracat yüzde 26 artarak 2,1 milyar dolara çıkarken, ithalat da yüzde 15 artışla aynı seviyede yer aldı. Yunanistan’ın ithalat profili incelendiğinde otomotiv ve yan sanayi, beyaz eşya, televizyon, sağlık ekipmanları, yenilenebilir enerji, tekstil ve konfeksiyon, deri, mobilya, otel ekipmanları, seramik ihracat potansiyeli olan başlıca sektörler arasında yer alıyor. Turizm bu konuda önemli sektörlerin başında geliyor. Zira Yunanistan’da krizinin en yüksek hissedildiği dönemde, Türk turistlerin yaptıkları ziyaretler önemli turizm geliri sağlamıştı. Cruise gemilerle yapılan Türk turist akını hala ülke için önemli bir gelir kaynağı olma özelliğini sürdürüyor.

Enerji nakil hatları için işbirliği

Ziyaret kapsamındaki önemli başlıklardan biri de enerji ve nakil hatları olacak. TAP ve TANAP projeleriyle enerji alanındaki ikili iş birliğinin yanı sıra TürkAkım’ın uzatılmasına ilişkin görüşmeler gündemde olacak. Ayrıca, İzmir-Selanik gemi seferleri ile İstanbul-Selanik demiryolu hattı projesi de ilerleme kaydedilmesi beklenen alanlar içerisinde yer alıyor. İkili ticarette ise gemicilik, otomobil ve motorlu taşıtlar, elektronik eşyalar ve tekstil ise gelişme kaydetmesi öngörülen alanlar arasında yer alıyor.

Ticarette yeni sayfa açmalıyız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, “İki ülke arasında önemli bir ticaret hacmi var, İş Konseyi olarak Yunanistan ile beyaz bir sayfa açarak bu ticaret hacmini genişletmek niyetindeyiz. Geçtiğimiz sene 4 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini bu sene iki katına çıkararak 8 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor” dedi.

Üçüncü ülkelerle ortak proje

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de TİM’in ihracat hedeflerinde tüm dünya içinde komşularla ticari ilişkilerin ayrı bir yer tuttuğunu belirterek, “Bu çerçevede komşumuz Yunanistan’ın Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyareti de ayrı bir önem arz ediyor” dedi. Gülle, Aralık 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ikili ticaret hacmi için 10 milyar dolar hedef koyduğunu ancak bu rakama henüz ulaşılamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Çipras’ın ziyaretinde bu hedefe ulaşmak doğrultusunda ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi başlığının da gündemin üst sıralarında yer alması en büyük beklentimiz. TİM olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Kısa bir süre zarfında iki ülke ticaret insanlarını buluşturacak bir ticaret heyeti düzenleyebilir, ülkemizde Yunanistan pazarını, Yunanistan’da ise Türkiye pazarını tanıtacak toplantılar organize edebiliriz. Karşılıklı ticaretten de öte, güçlü olduğumuz ürün ve hizmetlerde üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütebiliriz.”