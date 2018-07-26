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Çipras hükümetinden yangın mağdurlarına tazminat!

Yunananistan'da Çipras hükümeti, Atina’da büyük faciaya neden olan yangında yakın akrabalarını kaybedenlere 10 bin euro, yıkılan evlerin sahiplerine ise 5 bin euro tazminat ödeyeceğini açıkladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:15
Çipras hükümetinden yangın mağdurlarına tazminat!

Yunanistan'ın güney doğusunda meydana gelen orman yangınlarında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İtfaiye Sözcüsü Stavroula Maliri, en az 81 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında 23 çocuğun da bulunduğu en az 187 kişinin yaralandığını açıkladı. Üç gün boyunca yas ilan eden Yunan hükümeti, yakın bir akrabalarını kaybedenlere 10 bin euro, yıkılan evlerin sahiplerine ise 5 bin euro tazminat ödeyeceğini açıklarken Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos bağışlara açık özel bir hesap açıldığını açıkladı.

Aralarında İrlandalı bir çiftin, bir Polonyalı anne ve oğlun ve genç Belçikalı kızın da yer aldığı çok sayıda kurban turist olduğu belirtildi. Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcaklara rağmen yangın söndürme çalışmaları ve bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Maliri “kayıp kişilerin hayatlarını kaybetmiş olmaları mümkün” dedi. İki yol arasında seçim yapmak zorunda kalan kurbanlar, kaderlerini ya deniz kenarına giden yolu ya da uçurumun kenarına giden yolu belirsiz bir şekilde seçerken çizdi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Theophilos Rozenberg, "Sağ kalanların birçoğu travma sonrası strese maruz kalıyor" dedi. Bakanlık, psikolojik hücreler ve sağlık ekipleri görevlendirirken, su ve elektrik tedariki kesintiye uğradı.

Uzmanlar risk altındaki halkın bilinçsiz olduğunu ve önlem alınmadığını öne sürerken, üst düzey bir sivil koruma yetkilisi “Rüzgarın hızı nedeniyle tahliye planına başlamak için zamanımız olmadı” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:15
  1. Yunanistan
  2. Yangın
  3. Yangın tazminatı
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  5. Çipras hükümeti

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