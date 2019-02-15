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Aleksis Çipras görevi bıraktı! Yunanistan'da kritik devir

Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın istifasının ardından Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bu kritik görevi Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katruggalos'a devretti.

15 Şubat 2019 Cuma 17:09
Aleksis Çipras görevi bıraktı! Yunanistan'da kritik devir

Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, martta düzenlenecek yerel seçimlerden önce 1 bakanlık ve 5 bakan yardımcılığında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Çipras, Kocias'ın istifası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütüyordu

Yeni değişikliğe göre, kısa süre önce Nikos Kocias'ın istifasının ardından Başbakan Çipras'ın üstlendiği Dışişleri Bakanlığı görevine Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katruggalos getirildi.

Katruggalos'tan boşalan Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevini Sia Anagnastopulu üstlenirken, Makedonya-Trakya bölgelerinden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcılığına Eleftheria Hacigeorgiyu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Konstantinos Barkas, Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcılığına Thanos Moraitis ve Yunanistan Göç Politikası Bakan Yardımcılığına da Agelos Tolkas getirildi.

Kabinede görev alan yeni bakan ve bakan yardımcıları, pazartesi günü yemin ederek göreve başlayacak.

Yorgos Katruggalos kimdir?

Katruggalos, Atina'da 27 Mart 1963'te doğdu. Atina ve Sorbonne üniversitelerinde hukuk eğitimi alan Katruggalos, SYRİZA hükümetleri döneminde 2014-2015 döneminde Avrupa Parlamentosunda görev yaptı.

Katruggalos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili, İçişleri ve Yeniden Yapılanma Bakan Vekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevlerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:09
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