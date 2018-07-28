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Çipras facianın sorumluluğunu üstlendi

Yunanistan'da meydana gelen ve 87 kişinin öldüğü yangın faciasının sorumluğunu Başbakan Aleksis Çipras, üstlendi. Çipras, yangın felaketine ilişkin, yaptığı açıklamada "Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin siyasi sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:33
Çipras facianın sorumluluğunu üstlendi

Çipras, yangın faciası nedeniyle olağanüstü gerçekleştirilen kabine toplantısı öncesinde bakanlar kuruluna seslendi. 

Sorumluluklarından kaçmayacaklarını vurgulayan Çipras, ülkenin başbakanı ve hükümet olarak sorumlu olduklarının açık olduğunu, doğru olanı yapıp yapmadıklarını sorguladığını ifade etti. 

"SORUMLULUĞU ALIYORUM..."

Çipras, hükümetin en zorlu döneminden geçtiğine işaret ederek, "Ölüler konuşamaz ama onların hatırasına saygı olarak doğru olanı söylemek boynumuzun borcu. Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin siyasi sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

İtfaiye ve emniyet güçlerinin istifa çağrılarıyla hedef alınmamasını isteyen Çipras, şöyle devam etti:

"Daha önceki trajediler de bir kurala dönüştüğü gibi mücadele döneminde kelle almak, siyasi cesaret değil, siyasi korkaklık işaretidir."  

Çipras, yıllar boyunca ülkenin sahillerde kaçak yapılaşmanın oluştuğunu, bu durumu düzeltmek için bir yasa tasarısı hazırlayacaklarını belirterek, "Buldozerleri çıkarıp mücadele etmemiz gerekiyorsa, daha sonraki trajediyi bekleyemeyiz." ifadesini kullandı. 

Ülkesinin 8 yıl sonra kurtarma paketinden çıkarak egemenliğini geri alacağını vurgulayan Çipras, kimsenin ülkeyi istikrarsızlaştırarak bunu engelleyemeyeceğini kaydetti.

FACİADA SON DURUM

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangında  hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:33
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