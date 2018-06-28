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Çipras, Erdoğan'a övgü: "Çok önemli"

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa siyasetinde çok önemli bir aktör olduğunu belirtti. Çipras, Erdoğan'ın ne yapacağının da belli olmadığını sözlerine ekledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:22
Çipras, Erdoğan'a övgü: "Çok önemli"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye ile ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sorulan soruyu cevapladı.

"ÇOK TECRÜBELİ..."

Erdoğan'dan övgüyle bahseden Çipras, "Erdoğan'ın Avrupa siyasetinde çok önemli bir aktör olduğuna inanıyorum. Erdoğan çok tecrübeli bir siyasi karakter, çok önemli biri ama bazen ne yapacağı belli olmuyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 07:22
  1. Aleksis Çipras
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. türkiye

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet20 sa önce
    O adaları CHP li demokratlar yunana peşkeş çekti Recep Tayyip Erdoğan değil tarih bilmeyen cahiller yorum yapmasın ayrıca şu açıklamadan nasıl böyle hastalıklı biy bakış açısı bir yorum çıkar onuda anlamış değilim adam diyorki başarılı bir siyasetçi amma bizim işimize gelmeyen işlerde yapıyor kıbrıs açıklarında rumların gaz aramasını engellemek gibi yani Türkiyenin hakkını korumasından bahsediyor S400 alınması gibi ençok rahatsız olanlardan biride yunanistan yani Hep Türkiyenin çıkarlarını koruyor Ülkesi için başarılı siyaset yapıyor bizim işimize gelmeyen işelride yapıyor bükemediğimiz eli öptürüyor diyor ey aklı ermez peynemazlar ....
  • NihatNihat21 sa önce
    Editöre teşekkür;Her fikri gazetenizde yayınladığınız ve her görüşe destek verdiğiniz için gazetecilik ilkenizi kutluyorum. Fikirlere saygı duyduğunuz için Allah razı olsun sizden. Gazetenizi her zaman okunmaya devam edeceğimi belirtmek isterim
  • sedarsedar13 sa önce
    Değerli arkadaşlar yemin ederim ki, Allah şahidimdir ki Fetöcü şerefsizlerden değilim. Ben Ulusalcı ve milliyetçi bir inşanın. Zamanında MHP seçmeniydim, şimdi politikalarını beğenmiyorum. Ben milletini seven vatan evladıyım. Fetö hayin, siyonist örgütünden olduğumu söyleyen arkadaş hakkımı ahirette vereceksin! Adalar konusunu basında hepimiz takip etmiyor muyuz? Adamlar mangal partisi yapmadı mı. O haberlerde mi yalan o zaman. Neye inanalım Millet olarak? AKP herşeyi 4 4 lük yaptığına inalıp kuru kuruya herşeye ok mi diyelim. Birbirimizi suçlamayalım
  • şükrü onukşükrü onuk17 sa önce
    Zaten mesele o .Bazen ne yapacağı belli olmuyor .Yani bizi ters köşe yapan hareketlerden ve söylemlerden sakın demek istiyor.Kazanıyor da kazanıyor un batı cephesindenaçıklaması .
  • milletin ta kendisimilletin ta kendisi18 sa önce
    fetöcüsün biliyoruz serdar ;) çipras ne demiş ne olmayan beyninle ne anlamıssın
  • mehmetmehmet19 sa önce
    Serdar senin ya gözlerinde sorun var yada kulaklarında veya her ikisinde eski arşivlere göz at bakayım hangi vatan hainleri peşkeş çekmiş ya bu kadarda vicdansız bu kadar ön yargılı olma bir şey bilmiyorsan bari sus.
  • sedarsedar21 sa önce
    Yunan bunu söylüyorsa demekki birşeyler yanlış gidiyor ve yunan seviniyor. E neden sevinmesin küçük adaları yunanlılara göz yumup beşkeş çekiyor BOP Eş Başkanımız
  • muratmurat20 sa önce
    mevzu bahis adaların isimleri? bu adalar ne hangi illerimize bağlıydı? hangi anlaşmalarda bizim Türkiye nin olduğu imza altına alındı? hangi tarihte ve ne oldu da Yunanistan a verildi. şimdi ortada toplu tüfekli bir savaş yokken ki en son 74 de oldu, vatan toprağı verildiyse bu vatana ihanettin cezası ölümdür. yok eğer bu bir iftira ise bu iftirayı atanın cezası ölümdür. çocuk oyuncağı değil bu. bence adil bir suçlama ve ceza oldu.
  • kenankenan19 sa önce
    senin ... belliyecek hala anlamdınmı cipro
  • cbcb19 sa önce
    elin yunanı bile anlamış içimizdeki yunan anlamak istemiyoradaları senin dedelerin yunana peşkeş çekti iftira çamur atma ...
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM19 sa önce
    SEDAR DENEN İNSAN BOP DİYE DİYE KENDİNİZİ YEDİNİZ.BOP A EŞ BAŞKAN OLSA NEOLMASA NE.HALK BUNLARI YEMEDİ.SİZ HDPKK YI MECLİSE SOKAN TAYYİP DÜŞMANLARINDANMISINIZ ONDAN BAHSET.ARTIK TÜRKİYE DE BÜTÜN ÖRGÜTLER BİTMEK ÜZERE ONAMI ÜZÜLÜYONUZ.
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