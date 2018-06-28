Çipras, Erdoğan'a övgü: "Çok önemli"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye ile ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sorulan soruyu cevapladı.

"ÇOK TECRÜBELİ..."

Erdoğan'dan övgüyle bahseden Çipras, "Erdoğan'ın Avrupa siyasetinde çok önemli bir aktör olduğuna inanıyorum. Erdoğan çok tecrübeli bir siyasi karakter, çok önemli biri ama bazen ne yapacağı belli olmuyor." ifadelerini kullandı.