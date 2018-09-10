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Çipras'ı böyle uyardılar:'O eli indir'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Amerika milli marşı okunduğu sırada ellerini önünde birleştirince ABD yetkilileri tarafından uyarıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:23

Türkiye’nin ABD ile gergin ilişkilere sahip olduğu bu dönemde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD ile ilişkilere özel olarak önem veriyor. Bu kapsamda Çipras, Selanik’te bir sempozyumda ABD yetkilileri ile bir araya geldi. Konuk ülkenin milli marşı olunduğu sırada ellerini üst üste koyan Çipras’a ABD yetkililerinden uyarı gelince Çipras’ın ellerini indirmesi, sempozyumun önüne geçen gelişme oldu. Gençlik döneminde ABD karşıtı pek çok yürüyüşte başı çeken Çipras’ın, bu hareketi bilerek yaptığı iddiaları da konuşuluyor.

"LİDER OLABİLİRİZ"

ABD milli marşı okunurken, Amerikalılar ellerini kalplerine götürerek marşı söylüyor. Orada bulunan yabancı liderlerden de dik durarak marşı dinlemeleri talep ediliyor. Elleri üst üste atma gibi farklı hamlelerde bulunarak marşı dinleme, Amerikalılar tarafından büyük saygısızlık şeklinde nitelendiriliyor. Yunan Başbakan Çipras’ın bu durumu bilmemesi de büyük eleştiri topladı. Öte yandan söz konusu sempozyumda konuşan Çipras, ülkesinin bölgede istikrar ve düzen örneği tek ülke olduğunu öne sürerek, bölgede lider rolü üstlenmeye hazır olduklarını, bu zorlu görevi başarıyla yerine getirebileceklerini dile getirdi.

ABD milli marşı okunurken, Amerikalılar ellerini kalplerine götürerek marşı söylüyor. Orada bulunan yabancı liderlerden de dik durarak marşı dinlemeleri talep ediliyor. Elleri üst üste atma gibi farklı hamlelerde bulunarak marşı dinleme, Amerikalılar tarafından büyük saygısızlık şeklinde nitelendiriliyor. Yunan Başbakan Çipras’ın bu durumu bilmemesi de büyük eleştiri topladı. Öte yandan söz konusu sempozyumda konuşan Çipras, ülkesinin bölgede istikrar ve düzen örneği tek ülke olduğunu öne sürerek, bölgede lider rolü üstlenmeye hazır olduklarını, bu zorlu görevi başarıyla yerine getirebileceklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:23
  1. Çipras
  2. Amerikan milli marşı

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