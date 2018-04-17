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Yine şımardı... Çipras'tan Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege’de Meis (Kastellorizo) Adası'na gitti. Burada provakatif bir konuşma yapan Çipras, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne güvendiklerini söyleyerek Türkiye'ye üstü kapalı gözdağı verdi.

17 Nisan 2018 Salı 16:21
Yine şımardı... Çipras'tan Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Aleksis Çipras, Meis Adası'ndaki deniz suyu arındırma tesislerinin açılışına katıldı.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Çipras, "Komşularımız her zaman iyi komşulara yakışır şekilde davranmıyorlar. Bazı zamanlar siyasi yönetimler insanların alışkanlıklarını takip etmiyorlar ve gergin dönemlerdeyiz, komşularımız tarafından mazeretsiz tahrik edici tutumların sergilendiği dönemlerdeyiz. İyi komşuluk ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarıyla bağdaşmayan istikrarsızlık dönemi yaşıyoruz." dedi.

"ORDUMUZA GÜVENİYORUZ"

"Bir arada barışçıl yaşam ve iş birliği amacıyla Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum" diyen Çipras "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir.Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız.” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:21
  1. Çipras Meis Adası'nı ziyaret etti
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YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 18 dk önce
    AB ye ABD ye Güvenip Kendini Ortaya Atma Ortada Kalırsın Sonra. Seni Onlar, Bile Kurtaramaz. Hiç Şüphesiz. Haddini Bil.
  • Deli dumrulDeli dumrul28 dk önce
    doğru diyorsun Çipirassss yunan kadın askerlerinizi hararetle bekliyoruz ne olur fazla bekletme bizi
  • alperalper35 dk önce
    Ey Yunan sen önçe boynundaki köle zincirini kırda konuş arkanadaki avurpuya güvenme ortada kalırsın aptalık yapma yazık edersin rahat dur boyun ölçüsünü alırız
  • Hakikat Hakikat 1 sa önce
    HahhahhahaTehdit etmeyin hayalinizi gerçekleştirmeye çalışın. İstanbulu izmiri alacağız derken adalardan ve batı trakyadan olmayın
  • hercaihercai1 sa önce
    Evet, en onemli degeriniz de Kardak Adalari galiba, belli ettiniz! Ama Kardak Adalarini birak, o oniki ada bile bizim hakkimiz, dibimizde olan adalar yani! Bay Cipras, haritayi onune al ve bak, o adalarda kimin hakki oldugunu goreceksin.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Git oglum benim tornu göndersem sizi ballader bana luzum kalmaz
  • Sahin MustafaSahin Mustafa1 sa önce
    Bu ayki memur maaslarini ödeyebildin mi?
  • UyanUyan2 sa önce
    Çıpras efendi dedelerinde izmire gelmişti İngilizlerin desteği ve vaadiyle şimdi o numaralar sökmez eski Türkiye yok.hasta adam olma sırası sizlerde..Akıllı ol.
  • ŞabanŞaban2 sa önce
    Bu konuşmayı yaptıktan sonra, Tsipras, iç çamaşırını ve pantolonunu değişmiş. Korku nelere sebep olabiliyor bee..
  • VolkanVolkan2 sa önce
    Kurbağa da kendini beğenmezse çatlarmış
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