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Çipli kimlik kartlarında flaş rakam!

E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Türkiye'de çipli kimlik kartına geçen kişi sayısının yaklaşık 37 milyon kişiye ulaştığını ifade etti. Memur sayısının artması gerektiğine dikkat çekti.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:53
Çipli kimlik kartlarında flaş rakam!

2017 yılında tüm ilçe nüfus müdürlüklerinde başlayan yeni çipli kimlik kartı dağıtımı sürüyor. 2 yılı aşan süreçte 82 milyon nüfusun yarıya yakını yeni kimlik kartına geçiş yaptı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yurt genelinde nüfus müdürlüklerinde 11 bin civarında personel ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "1 Ocak 2017 tarihinde tüm ilçe nüfus müdürlüklerinde başlayan çipli kimlik dağıtımı şu ana kadar yaklaşık 37 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi.

Memur sayısı artmalı

Sendika olarak yeni kimlik kartına geçiş sürecinin daha verimli olması için önerilerde bulunduklarını belirten Kart, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle tahsis edilmesine karar verilen bin 600 memur alımının yapılmasını, buna ilaveten 3 bin 500 memurun daha alınmasını istedi. Kart ayrıca, adres işlemlerinin e-devlet üzerinden e-devlet şifresi ile yapılabilmesi, göçle gelen vatandaşların adres işlemlerinin göç idaresi tarafından yapılması, emniyet ve kolluk kuvvetlerinde bulunan parmak izi verilerinin tümünün nüfus müdürlüklerine devrinin tamamlanması, kaymakamlık binası dışında hizmet veren nüfus müdürlüklerine güvenlik kadrosu tahsis edilmesini talep etti.

22 lira 50 kuruş ödeniyor

Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartı ile değiştirmek isteyenlerin, randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere başvuruda bulunması gerekiyor. Kimlik kartı randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait internet sitesinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi’nden alınabiliyor. Başvuruda kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf isteniyor. Başvuruların değerlendirilmesi sırasında herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT aracılığıyla teslim ediliyor. Nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi için belirlenmiş son tarih bulunmuyor. 2019 yılı için Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen bedele göre yeni kimlik kartı için 22 lira 50 kuruş ödeniyor. Kayıp nedeniyle düzenlenecek kimlik kartında ise bu bedel 45 liraya çıkıyor.

Çipte hangi veriler var

Yeni kimlik kartının üzerinde bulunan çip, TC Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik verileri içeriyor. Yeni kimlik kartı 10 yıl süreyle geçerli olurken, geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin yeniden başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Çipli kimlik kartları, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılabiliyor.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:53
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