Ciple soyguna geldi... Çaldıkları ise duyanları şaşkına çevirdi!

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi üzerinde bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri satışı yapan mağazanın önüne, dün saat 23.23'te işletme kapalıyken gelen beyaz renkli cipten inen kimliği belirsiz bir kişi, işletme önündeki 5 saksıyı alarak aracına yükledi ve kaçtı.

Durumu sabah fark eden işletme sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şaşkınlık yaşadı. Ciple saksı hırsızlığını polise bildirdi. Zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Mağaza sahibi evli ve iki çocuk babası Hasan Altıkat (43), "18 yıldır mağazayı işletiyorum. Daha önce böyle bir olaya tanık olmadım.

Ciple gelip 5 adet Meksika saksını götürdüğünü gördük. Saksıların toplam değeri 1500 TL. Çok büyük bir rakam değil ama neden insan böyle bir şeye ihtiyaç duyar. Görüntülerle birlikte emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi olduk" dedi