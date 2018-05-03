Çıplak Trump'ın fiyatı belli oldu! 28 bin dolar

Sputnik'in haberine göre ABD Başkanı'nı çırılçıplak gösteren heykel Los Angeles'ta düzenlenen müzayedede 28.000 dolara alıcı buldu. Trump'ı koca göbekli, kat kat gerdanlı ve çırılçıplak olarak gösteren heykel Las Vegas'ta paranormal olaylar temalı bir müzede sergilenecek.

Başkanı 'yumurtalıksız' olarak tasvir eden ve ' İmparatorun yumurtalıkları yok' adını taşıyan heykel aslında oldukça ünlü.Bir anarşist kolektif heykelin kopyalarını Los Angeles, New York, Seattle ve Cleveland'de kamusal alanlara dikmişti.

Ancak açık artırmada satılanı hariç heykellerin tümü ya yok edilmiş ya da saldırıya uğramıştı.