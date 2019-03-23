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Cipe çarpan hafif ticari araç 10 metre yükseklikten tünele uçtu: 3 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde battı çıktı üzerinde hatalı manevra yapan cipe çarpan hafif ticari araç, bariyerleri parçalayarak 10 metre yükseklikten D-100 karayoluna uçtu.

23 Mart 2019 Cumartesi 02:26
Cipe çarpan hafif ticari araç 10 metre yükseklikten tünele uçtu: 3 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde battı çıktı üzerinde hatalı manevra yapan cipe çarpan hafif ticari araç, bariyerleri parçalayarak 10 metre yükseklikten D-100 karayoluna uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.



Olay 23.40 sıralarında Deniz Mahallesi mevkiinde bulunan Derince Tüneli üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Derince Tüneli üzeri Hürriyet Caddesi’nde hatalı manevra yapmaya çalışan Ümit E. idaresindeki 41 B 3269 plakalı cipe arkadan gelen Suriye uyruklu Mohammad A. idaresindeki 41 BA 546 plakalı hafi ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra 10 metre yükseklikten Derince Tünel içine uçtu. Kazada cip sürücüsü yaralanmazken, tünel içi İstanbul istikametinde akan trafik arasına uçarak ters dönen araçta bulunan sürücü Mohammad A.(28), Rüştiye A.(20) ve Enes C.(28) yaralandı.



Tünele uçan araçtaki 3 kişi yaralandı


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla hafif ticari araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Seka Devlet ve Derince Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Hatalı manevra yapan aracın sürücüsü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.



10 metreden uçan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular


Kaza sırasında Derince Tünel içinde İstanbul istikametine giderken aşağıya uçan aracın üzerlerine düşmesinden saniyelerle kurtulduklarını söyleyenMustafa İzemek, "Birden büyük bir gürültü oldu. Ne oldu diye sese yöneldik. aramızda 1 saniye vardı. araba aşağıya düştü. Birden araba önümüze düştü. İçinde 3 kişi vardı. Bayanın 1 tanesi sıkışmıştı" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 02:26
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