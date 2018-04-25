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İtalya'da kebapçılar ve cinsel içerikli ürün satan mağazalara yasak

İtalya'nın Toskana bölgesindeki Ortaçağ kentlerinden Pistoia'da, şehir merkezinin yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle yeni kebapçı ve cinsel içerikli ürün satan işletmeler gibi dükkanların açılması yasaklandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:02
İtalya'da kebapçılar ve cinsel içerikli ürün satan mağazalara yasak

İtalya'nın Toskana bölgesindeki Ortaçağ kentlerinden Pistoia'da, şehir merkezinin yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle yeni kebapçı ve cinsel içerikli ürünler satan işletmeler gibi yerlerin açılmasına yasak getirildi.

MUTFAK İLE SOKAK ARASINDA EN AZ 2 METRE KURALI

Pistoia belediye meclisinin aldığı karara göre bundan böyle tarihi kent merkezindeki işletmeler sıkı kurallara tabi tutulacak. Kebap ve fast-food büfeleri, internet kafeler, para transferi ve bahis merkezleri, gece kulüpleri kent merkezinde bundan böyle ruhsat alamayacak. Yemek satışı yapan dükkanlara da yiyeceklerin hazırlandığı bölüm ile sokak arasında en az 2 metre mesafe bulunması şartı getirilecek.

FARKLI DİLLERE DE YASAK GELDİ

Kent merkezindeki mağazaların neon ışıklı tabelalar ve Latin alfabesi dışında yazılar kullanması da yasaklanacak. Ancak "turistlerle iletişim" amaçlı olarak farklı dillerde tercümelere izin verilecek.

AŞIRI SAĞCI BAŞKAN: "YABANCI MAĞAZALARI İSTEMİYORUZ"

Pistoia Belediye Başkanı Alessandro Tomasi, "tarihi kent merkezinin kendisine özel yapısı ve İtalyan geleneklerini korumak" adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinden Belediye Başkanı seçilen Tomasi, "Yabancı mağazaları istemiyoruz, mini-marketleri istemiyoruz, 24 saat açık otomatları, seks shop'ları, 200 kişiden fazla kapasitesi olan mekanları istemiyoruz" dedi. Tomasi, kararın gerekçesini de "Turistler Pistoia'ya kebap yemeye, para transferi görmeye, 24 saat açık bir otomattan içecek almaya gelmiyor. Bizim tipik mekanlarımız onların ilgisini çekiyor, tarihi binalarımızın mimarisinin iyi korunduğunu görmek istiyorlar" diye açıkladı.

GERİYE DÖNÜK İŞLEMEYECEK

Belediye Başkanı, kısıtlamaların geriye dönük olarak uygulanmayacağını yalnızca yeni açılacak işletmeleri kapsayacağını da belirtti.

İtalya'da daha önce de Venedik, Verona ve Floransa gibi kentlerde kebap ve fast-food türü yiyecek satan işletmelere benzer kısıtlamalar getirilmişti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:02
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