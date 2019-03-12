Cinsel saldırıda bulunan Afgan uyruklu 1 kişi tutuklandı Nevşehir’de bir kadına cinsel saldırıda bulunan Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı.

Nevşehir’de bir kadına cinsel saldırıda bulunan Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapucubaşı Mahallesinde ikametinde bir kadına cinsel saldırıda bulunan Afgan uyruklu N.G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ’cinsel saldırı’ suçundan adliyeye sevk edilen N.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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