'Cinsel saldırı'dan aranan şüpheli, yasak bölgede yakalandı Edirne'nin Meriç ilçesindeki askeri yasak bölgede, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama kararı bulunan kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki piyade karakolunda görevli askerler, rutin denetim sırasında ikinci derece askeri yasak bölgede F.M.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna teslim edilen F.M. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama emri olduğu ortaya çıktı. F.M.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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