0553 313 94 23

'Cinsel saldırı'dan aranan şüpheli, yasak bölgede yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesindeki askeri yasak bölgede, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama kararı bulunan kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:06
'Cinsel saldırı'dan aranan şüpheli, yasak bölgede yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki piyade karakolunda görevli askerler, rutin denetim sırasında ikinci derece askeri yasak bölgede F.M.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna teslim edilen F.M. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama emri olduğu ortaya çıktı. F.M.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:06
  1. Edirne
  2. firari şüpheli
  3. Cinsel saldırı şüphelisi
  4. gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli o isimlere seslendi: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın
    1. Devlet Bahçeli o isimlere seslendi:..
    2. Manavgat'ta kamyonetin çarptığı kadın..
    3. Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret
    4. TCDD 2019 sürekli işçi alımı sözlü..
    5. Asayiş koordinasyon toplantısı
    6. Gaziantep'te PKK propagandasına 8..
    7. Konyaspor'da, Medipol Başakşehir maçı..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    9. Kaçak Hint milyarder Londra'da..
    10. Elbistan'da "Recep Tayyip Erdoğan..
    11. Musa Anter cinayeti davası
    12. Cinsel saldırı şüphelisi, yasak..
    13. 5 adet tam donanımlı kara ambulansı..
    14. Bakan Kurum’dan Denizli’deki depreme..
    15. Türk Kızılayı deprem bölgesinde
    16. Bafra’da Millet Kıraathanesi açıldı
    17. Beşiktaş Belediyesinden eğitime destek
    18. Okulda kalp krizi geçiren öğretmen..
    19. Memur-Sen Vali Kaymak’ı ağırladı
    20. Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5..
    21. Araç stepnesine saklanmış 6 adet..
    22. Fenerbahçe, eksik çalıştı
    23. Erzincan’da çöp gazından, elektrik..
    24. Vali Kaymak’tan gençlere çağrı
    25. Başsavcılıktan polisten kaçan şahsın..
    26. Yüksekova’da 60 adet av tüfeği ele..
    27. Vali Deniz, kurum ziyaretlerine devam..
    28. Binali Yıldırım, Riva’da kamp yapan A..
    29. Ecel ATM’de yakaladı
    30. GÜNCELLEME - Polisle çatışmaya giren..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"