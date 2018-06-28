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Cinsel istismara uğrayan 11 yaşındaki çocuğa kayyım atandı

11 yaşındaki çocuğu cinsel istismara uğrayan anne, sanıktan şikayetçi olmadı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, anne ile çocuğun menfaatleri çatıştığı için çocuğa kayyım atadı.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:26
Cinsel istismara uğrayan 11 yaşındaki çocuğa kayyım atandı

11 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından başlayan yargı sürecinde yaşananlar, hukukçuları ikiye böldü.

Tartışmaya son noktayı ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu koydu.

ANNESİ SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yargıtay, 11 yaşında cinsel istismara uğrayan çocuğa atanan CMK avukatının, beraat eden sanık hakkındaki temyiz talebini, annesinin sanıktan şikayetçi olmaması nedeniyle kabul etmedi.

YARGITAY KARARA İTİRAZ ETTİ

Dairenin bu kararına, karşı oy yazıldı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, "annenin şikayetten vazgeçmesi, çocuğa atanan zorunlu avukatın davaya katılma veya temyiz hakkını kullanmasına engel olmaz" gerekçesiyle karara itiraz etti.

Hukuki tartışmaya son noktayı koyan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, çocuğun kanuni temsilcisi annesinin sanıktan şikayetçi olmadığını beyan edip davaya katılmaması karşısında, CMK uyarınca barodan görevlendirilen avukatın çocuk adına davaya katılmayı isteme hakkı bulunmadığına hükmetti.

KÜÇÜĞE KAYYIM KARARI

Anne ile zorunlu avukatın beyanlarının çelişmesi halinde annenin beyanlarına üstünlük sağlanması gerektiği belirtilerek, mağdurun menfaati ile annenin çatışması durumunda ise küçüğe kayyım atanması gerektiğine karar verildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:26
  1. yargıtay
  2. ceza
  3. kayyım

YORUM YAZ

  • Herkes mi kafayi yedi?Herkes mi kafayi yedi?18 sa önce
    1-!Olay Nerede, Ne Zaman ve Gelişim Aşamalari Nasil olumus niye yazmiyorsun? ... 2-cocuk istismari gibi saatler icinde mudahale gerektirecek hassas bi konuda yargitayin ne isi var? Vaktinde mudahale etmis mi? 3-Bu tur vakalarda mahalle-Belde-Bolgede mevcu bir kurul/kurum olur; psikolog, sosyolog, uzman hakim ve uzman bi aile hekimi vsmutesekkil bi kurum cocukla ilgili butun kararlari aninda ve seri sekilde bu kurum/kurul alir. Böcek öldürmeye tankla gidilmez
  • nmnmnmnm18 sa önce
    böyle bir anne-babadan derhal velayet alınmalı...
  • muhammet özenmuhammet özen18 sa önce
    cinsel istismaradalet ve hukukun kanayan bir yarası oldu önüne gelen önüne gelene cinsel istismar iftirasında bulunmaya başladı yüzlerce cami imamaı bu iftradan hapiste..ispat yok delil yok..sadecesözde guya mağrudun beyanı yeterli hiç bir delil aranmıyorlanbet olsun böyle adalet
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