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Cinsel istismar yasasına 6284 uyarısı! Akit'in haberi sizlerle

Cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM’ye sunularak Meclis Komisyonu’nun gündemine alındı. Aile STK’ları nezdinde ve kamuoyunda büyük ölçüde olumlu karşılanan yasa tasarısının bazı maddeleri ise kaygılara neden oldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
Cinsel istismar yasasına 6284 uyarısı! Akit'in haberi sizlerle

Tasarının hazırlanma sürecinde Mor Çete gibi aile karşıtı feminist akımların devre dışı bırakılması dikkat çekiyor. Çocuk hakları konusunda Batılı anlayışla düzenlemeler içeren Lanzarote Sözleşmesi’nin dikkate alınmaması da olumlu karşılanıyor. AB dayatmasıyla uygulanan kanunlarla Türk aile ve toplum yapısının dejenere edildiği gerçeğini gören yetkililerin, Batı’dan kanun ithal etme yanlışına düşmediği değerlendiriliyor. Çocuk istismarcısı sapıklara hadım cezasının uygulanacak olması müspet bulunuyor. İnfaz hakimi; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında, cezaevinden tahliye edilmesinden üç ay önce başlamak üzere; tahliyeden itibaren beş yıla kadar kimyasal hadım kararı verilebilecek.

ÇOCUKLAR MEDYAYA MALZEME EDİLMEYECEK

İstismar mağduru çocuğun yüksek yararı gerektiriyorsa, soruşturmanın başlangıcında olayla ilgili internet de dahil basın yayın organlarında yayınına kısıtlama getirilebilecek olması, mağdurların medyaya malzeme olmaması açısından önemli karşılanıyor. Yasağa uymayan medya kuruluşları için 2 bin liradan, 10 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Soruşturma sürecinde art niyetli şahıslar ve avukatlar tarafından ‘ifade değiştirtirtme’ yanlışının önüne geçilecek. Ayrıca cinsel suç mağdurlarının mağduriyetini önleme amacıyla özel merkezler kurulacak.

‘İFTİRA YASASI’NA DÖNÜŞMESİN

Kısmen olumlu karşılanan cinsel istismar yasa tasarısının bazı maddeleri kaygılara neden oluyor. Tasarı içerisinde bulunan cinsel taciz şikayetinde kişinin memuriyetten atılmasıyla ilgili bölüm büyük soru işaretleri taşıyor. Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı Adem Çevik, bu durumun 6284’teki gibi kişinin beyanının esas kabul edilip, şikayet edilen hakkında objektif veriler aranmaması durumunda, masum insanların basit şikayetlerle memuriyetten atılışının sağlanabileceğini söylüyor. Adem Çevik, “6284 sayılı kanunda olduğu gibi bilgi, bulgu ve teknik raporlar değil de şikayetçinin beyanı esas kabul edilirse iftiraların önü açılır. Her isteyen, ‘beni taciz etti’ gibi soyut ithamlarla istemediği bir memuru hedefe koyabilir, mesleğinden attırabilir. Bu durum istismarla uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların işinden, aşından edilmesine neden olabilir” diyor.

6284 DERS OLSUN, İFTİRAYA CEZA VERİLSİN

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan ise iftira furyasına neden olabilecek “memuriyet” maddesinin suistimale kapı aralamayacak şekilde sağlamlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Caydırıcı unsur olarak çocuk istismarı konusunda iftira üretenler için ağır cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurgulayan Ramazan Tan, “Çocuk istismarını ‘kadına şiddet’ olgusunda olduğu gibi aileleri dinamitleme aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek için istismar iftirasında bulunanlar için ağır cezalar verilmeli. Birisine iftira atacak olanlar, bunun ortaya çıkması durumunda alacağı cezayı düşünerek geri adım atabilir. Cinsel istismar yasa tasarısı ‘iftira yasası’na dönüşmemelidir. 6284 sayılı kanunun neden olduğu olumsuzluklar yetkililerimize ders olmalıdır” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
  1. Ramazan Tan
  2. Adem Çevik
  3. Faruk Arslan akit
  4. 6284 sayılı kanun

YORUM YAZ

  • birisibirisi53 dk önce
    bizim modadaki kuyumcunun yanında sebze meyve satana yanında çalışanın böyle bir iftira attığını duydum. kuyumcu da kefil adam kafasını kaldırıp kimseye bakmazmış. tam 7 sene suçsuz yere ceza almış. aralarında anlaşmazlık çıkınca intikamını böyle aldığı söyleniyor. yalnız kadınlar değil erkekler de iftira atabiliyor. kuyumcu adamı iyi tanıyor adamın asla böyle bir şey yapmayacağına emin. kuyumcu da öyle her şeye kefil olacak biri değil.
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