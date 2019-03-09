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Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Mamak'ta eve davet ettikleri 4 lise öğrencisine cinsel istismarda bulundukları öne sürülen kadın ile kocası tutuklandı

09 Mart 2019 Cumartesi 11:51
Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde eve davet ettikleri 4 lise öğrencisine cinsel istismarda bulundukları öne sürülen kadın ile kocası tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü T.K. ile karısı H.K, otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı.

Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri "derslerinde yardımcı olma" bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K. evde öğrencilere yemek ikram etti.

Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K'yi gözaltına aldı.

T.K'nin telefonunda yapılan incelemede öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K, "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:51
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