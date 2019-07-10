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Cinsel istismar suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapiscezası ile aranan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:02
Cinsel istismar suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapiscezası ile aranan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde yol kontrol ve denetleme noktasında polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan U.U. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.U. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:02
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