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Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı

Adnan Oktar Suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri Oktar ve kamuoyunda kedicikler olarak bilinen örgütün kadın üyelerine, cinsel istismar iddiaları nedeniyle DNA testi yapıldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:17
Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı

TRT Haber'in haberine göre, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak tanınan Adnan Oktar, suç örgütüne yönelik 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonla İstanbul'daki villasında gözaltına alındı. İlk açık görüşte sorgusundaki gibi hakkındaki iddiaları yalanladı. Oktar, cinsel istismar, saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi birçok konuyla suçlanıyor.

ATANAN 7 AVUKATI BEĞENMEMİŞ, 8. AVUKAT DOSYAYA BAKIYOR

Adnan Oktar, şimdiye kadar atanan 7 avukatı beğenmediği gerekçesiyle reddetti. Şu an dosyasına 8'inci avukat bakıyor. Sorgusunda Oktar'a 353 soru yöneltildi. Sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktar, ilk açık görüşünde kardeşi ve yeğeniyle bir araya geldi.

1 saat süren görüşmeye, 2 infaz koruma memuru da refakat etti. Oktar, İsrail ile ilişkilerinden ABD ile Türkiye arasındaki gerilime, FETÖ'den cinsel istismar konularına kadar kendisiyle ilgili iddialar hakkında konuştu. Görüş, kimsenin olmadığı alanda, diğer mahkum ve yakınlarıyla temas olmadan gerçekleştirildi.

KEDİCİKLERE VE ADNAN OKTAR'A DNA TESTİ

Hakkındaki en önemli suçlamalardan biri de cinsel istismar olan Adnan Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığına dair hem kendisinden hem de kadınlardan DNA örneği alındı. Bunun dışında bazı biyolojik testler de yapıldı.

CEZAEVİNDEKİ HAYATI: HESABINDA 4 BİN 70 LİRA VAR

Adnan Oktar, 3 kişilik koğuşta tek başına kalıyor. Sabahları kahvaltıdan sonra spor yapıyor. Kendisine 3 öğün yemek veriliyor. Cezaevi yönetiminin belirlediği gün ve saatlerde banyosunu yapıyor. Aylık 1200, haftalık 300 lira harcamasına izin veriliyor. Hesabına son olarak 500 lira yatırıldı, hesabında şu an 4 bin 70 lira var.

Oktar, İsrail'in kendisinin Mehdi olduğuna inandığını belirterek, "Bir Mehdi, Mesih inançları var. İsrail benim Tevrat'ta geçen Moşiyah olduğumu düşünüyor" iddiasında bulundu. Oktar, kendisinin Masonların da beklediği kişi olduğunu iddia etti ve, "Masonlar da beklenen kişi Adon diyor. Bu yüzden biz sana tabiyiz dedi masonlar" açıklamasını yaptı.

Adnan Oktar, İsrail ile ilişkileri için şu iddialarda bulundu:

"Bizim İran, Rusya ve Çin'le de ilişkilerimiz iyi. Sadece İsrail değil oralara da heyetler göndeririz. İsrail'den çantalar dolusu altın para geliyor deniyor. Misafir ettiğimiz hahamların uçak biletlerini bile biz alıyoruz. Eğer Türkiye'yi İsrail'e sevdirmeseydik, ABD 24 Haziran'dan sonra Ermeni Soykırımı'nı tanıyacaktı. Biz sempati kanallarını kullandık, İsrail'in güçlü bir devlet olduğunu kabul etmek gerek. Onunla gerilim İngiliz derin devletinin oyunudur."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:17
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Adnan Hoca
  4. kedicik
  5. Operasyon

YORUM YAZ

  • İsrail güzeli oktarİsrail güzeli oktar1 sa önce
    Madem İstail seni mehdi kabul ediyor, neden o zaman özvatanın israel' de yaşamıyorsun da ihanetini burada yapıyorsun? A69' u gidip orada açıp onların kafalarına sıçsana!
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