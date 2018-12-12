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Cinsel istismar davasında 27 yıl hapis cezası

Gaziantep'te komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 27 yıl hapis cezası verildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:00
Cinsel istismar davasında 27 yıl hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Faysal D. ile avukatı katıldı.

Sanık Faysal D, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, mağdura yönelik cinsel istismar suçunu işlemediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı, zanlının mağdurla komşu olduğunu, musluk tamiri için mağdurun annesi ve babası yokken eve geldiğini ve mağdurun diğer iki kardeşini markete gönderdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ifade ederek, mağdurun elbiselerinde yapılan incelemede de sanığın DNA izine rastlandığını kaydetti.

Mağdur ve tanık beyanlarıyla deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın atılı suçu işlediğini belirten savcı, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "nitelikli cinsel istismar" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, mağdurun 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle cezada arttırım uygulayarak sanığa 27 yıl hapis cezası verilmesini karara bağladı ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:00
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