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Cinsel içerikli hapları, gergedan maketinin içine gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ankara’da son kullanma tarihi geçmiş, insan sağlığını tehlikeye sokan kaçak ürünleri piyasaya sürme hazırlığında olan kaçakçılık şebekesi çökertildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:41
Cinsel içerikli hapları, gergedan maketinin içine gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Amerika’dan yurda kaçak yollarla sokmayı planladıkları son kullanma tarihi geçmiş cinsel içerikli ilaç ve ürünlerle, gıda takviyesi, aktibiyotik ve vitaminleri piyasaya sürme hazırlığında olan kaçakçılık şebekesinin hayalleri Esenboğa Havalimanı’nda son buldu.

Ankara’da son kullanma tarihi geçmiş, insan sağlığını tehlikeye sokan kaçak ürünleri piyasaya sürme hazırlığında olan kaçakçılık şebekesi çökertildi. Tarihi geçmiş cinsel içerikli ilaç ve ürünlerle, gıda takviyesi, aktibiyotik ve vitaminlerin son kullanma tarihlerini değiştirerek Amerika’dan kaçak yollarla yurda sokmaya hazırlanan şebekenin planlarını Kaçakçılık şubesi ekipleri alt üst etti. Polis ekiplerince Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen baskında şebeke üyelerinin bavullara gizlediği 9 valiz içinde yaklaşık 98 bin adet ilaç ve ürüne el konuldu. Reçeteyle satılması gereken ilaçları kaçak yollardan pazarlamaya çalışan şüphelilerden ele geçirilen ilaç ve ürünlerin piyasa değerinin 500 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

Gergedan maketi içinde pazarlamışlar

Halk sağlığını tehlikeye sokan ürün ve ilaçları pazarlama hazırlığındayken yakalanan şebeke üyelerinin cinsel içerikli ürünleri nasıl pazarladıkları da ortaya çıktı. Şüphelilerin ilgiyi arttırmak için gergedan boynuzundan yapılan hapları gergedan maketinin içinde satışa sunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.A.,M.B.,F.G. ve T.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:41
  1. Ankara
  2. Cinsel içerikli haplar
  3. gergedan maketi
  4. kaçakçılık operasyonu
  5. Esenboğa Havalimanı

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