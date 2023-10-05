Çinlilerin bin yıllık karışımı: Her gün bir kaşık yemek hastalıkları uzak tutuyor! Sağlık için bal ile yatırım

Karışım için ihtiyacınız olan tek şey bal ve tarçın!

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Her sabah yediğiniz takdirde bağışıklık sistemini güçlendirir ve sizi hastalıklara karşı korur. Bunun için bir çay kaşığı bala yarım çay kaşığı tarçını karıştırıp yiyebilirsiniz.

Gribi önler

Gripken de yukarıdaki karışımı uygulayabilirsiniz ancak her sabah bir çay kaşığı bal taçın karışımı sizi gripten korur.

Yüksek kolestrolü düşürür

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1 fincan istediğiniz bir bitki çayına 2 yemek kaşığı bal ve 3 çay kaşığı tarçın ilave edin. Çayı içer içmez kolesterol seviyenizde yüzde 10’luk bir azalma olacaktır.

Safra kesesi enfeksiyonunu tedavi eder

Sıcak suya 1 çay kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı tarçın ekleyin. Safra kesesindeki mikropları yok etmek için her gün bu karışımdan için.

Soğuk algınlığını yok eder

Soğuk algınlığı yaşıyorsanız 3 gün boyunca 1 yemek kaşığı bal ve 1/4 çay kaşığı tarçını karıştırıp 3 gün boyunca günde 3-4 kez yiyin. Soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı ve öksürüğü geçirmek için çok iyidir.

Akne ve sivilceleri yok eder

Bal ve taçın karışımını maske olarak da yüzünüze uygulayabilirsiniz. Sabahları akne ve sivilcelerinizin üzerine sürün ve ardından soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

Kilo vermeye yardımcı olur

Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı tarçın koyun. Her sabah uyanır uyanmaz için.

Mide ağrısını geçirir

Balın sakinleştirici ve onarıcı etkisiyle tarçınla yapılan bu karışım mide ağrılarına ve ülsere iyi gelir.

Artriti önler

Bir bardak sıcak suya 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere bu karışımı içerek kronik artriti önleyebilirisiniz.

Kalp rahatsızlıklarının önüne geçer

Bal ve tarçını macun kıvamı elde edene kadar karıştırın. Bu karışımı sabahları kızarmış ekmeğe sürerek yiyin. Tıkalı damarları açmaya, kötü kolestrolü düşürmeye ve kalp krizini önlemeye yardımcı olacaktır.