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Çinliler de yerli helikopteri kıskandı! 'Endişe verici'

Savunma sanayii alanındaki attığı dev adımlar dünya ülkelerinin dikkatini Türkiye'ye çevirmesine neden oldu. Diğer yandan Türkiye'nin bu başarısını kıskananlar karalama haberleri yapmaya başladı.

07 Eylül 2018 Cuma 11:00
Çinliler de yerli helikopteri kıskandı! 'Endişe verici'

Türkiye, tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen helikopterin ilk uçuşunu büyük bir gururla izledi.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri 2021 yılından itibaren seri üretime geçecek.

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı dev adımlar, bu alanda çalışmalar yapan ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.

Almanya'nın kıskacından sonra şimdi de Çinliler gözünü Türkiye'ye dikti.

ÇİN MEDYASINDAN KARALAMA KAMPANYASI!

Çin medyası, Türkiye'nin ilk helikopteri hakkında karalama haberleri yapmaya başladı.

Ülkede yayın yapan Feng Huang, Türkiye'nin helikopterinin ilk uçuşunu okuyucularına "endişe verici" olarak duyurdu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 11:00
  1. Çin
  2. Yerli helikopter

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp52 dk önce
    Dünyada ilk helikopter üretimi Anton Flettner tarafından geliştirilen Fl 282 modeliyle BerlindeAlmanya üretti. Almanyanın 79 yıl önce ürettiğini biz anca bugün üretiyorsak nesini kıskanacak. ..
  • mehmet elibolmehmet elibol1 sa önce
    Tabii Çin in başaka işi yok ..
  • saddisaddi1 sa önce
    bunları haber yapmayın. Savunma sanayi gizli kalmalı. Çİnlilere kadar duymuşlar olacak şey değil.
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    kıskandıklarını sanmıyorum. lügatlarında "acı" kelimesi olmadığı için "endişe" kelimesini kullanmışlardır.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Evet evet. Aynı zamanda sadece almanlarve çinliler değil; Fransızlar, ingilizler, ... de çok kıskanıyorlar.
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