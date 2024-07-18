Çinliler kahveyi böyle içiyorlarmış! Araplar, Ruslar ve Türkler de içiyor: İçine ekledikleri şey görenleri şaşırttı

Çin usulü kahve, geleneksel kahve kültüründen farklı bir deneyim sunmaktadır. Çinliler, kahve tüketimini farklı bir perspektifle ele alarak, bu içeceği benzersiz bir şekilde hazırlamakta ve sunmaktadırlar. Çin kahvesi, genellikle öğütülmüş kahve çekirdekleri ve suyun yanı sıra, farklı malzemelerin de katıldığı bir süreçten geçerek hazırlanmaktadır.

ÇİNLİLERİN ŞAŞIRTAN KAHVE İÇME YÖNTEMİ

Ensonhaber.com'daki bilgilere göre; Sosyal medya platformları, yemek trendlerini de belirliyor.

Her geçen gün, daha da ilginç seçenekler gündeme geliyor.

Son olarak '#springonionlatter' hashtag'i olarak popüler hale gelen kahve çeşidi, görenleri şaşırttı.

Soğanlı kahve

Soğuk kahvenin içine yeşil soğan ekleyen Çinliler, bu aromayı çok sevdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkede yok satan yeşil soğanlı latte, viral hale geldi.

Görünüşte pek iştah açısı olmayan bu içeceğin damak tatlarına uyumlu olduğu söyleniyor.