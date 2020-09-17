Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...

Koronavirüs salgını dünyada hız kesmeden devam ediyor. tüm ülkeler virüse karşı çare bulmak için var gücüyle çalışırken, ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Koronavirüs Laboratuvar ortamında üretildi

Yan, Çin hükümetinin koronavirüsü örtbas etmek istediğini ve bu virüsün insan yapımı olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinden kaçmak zorunda olduğunu itiraf eden Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını söyledi.Yan'ın koronavirüsün kaynağıyla ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan raporunda, koronavirüsün labaratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalleriyle oynanarak oluşturulduğunu yazdı.

İki farklı yarasadan alınan virüsler karıştırıldı

Yan, dünyayı sarsan yazısında Kovid-19'un iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonrası elde edildiğini belirtti. Raporda yazılana göre, koronavirüsün sivri çıkıntılara benzeyen porteinleri insan vücudundaki hüvrelere kolay tutunabilmesi için özel olarak geliştirildiğini belirtti.