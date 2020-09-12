Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan: Koronavirüs insan yapımı, kanıtları yayınlayacağız

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi halen devam ediyor. 917 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, yaklaşık 30 milyon kişiyi etkiledi. Hastalığa karşı aşı çalışmaları da devam ederken, koronavirüse ilişkin gündemi sarsan iddialar ortaya atılmaya da devam ediliyor.

Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra virüsü inceleyen ilk bilim insanlarından birisi olan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, hastalığı duyurmak için ABD’ye kaçmış ve çalışmalarını burada sürdürmüştü.

Ekibiyle birlikte mesaisini sürdüren Li-Meng, koronavirüsün insan yapımı olduğunu söyledi. Tamamı bilim insanlarından oluşan ekibiyle birlikte bir rapor hazırladığını duyuran Çinli virolog, “Raporu yakında dünyayla paylaşacağız. Detaylı bilimsel kanıtlarla, hastalığın neden doğan, hayvanlardan gelen bir şey olmadığını göstereceğiz” dedi.

Daha önce de Fox News’e konuşan Dr. Li-Meng Yan, koronavirüs salgınının tarihteki en büyük salgın olduğunu söylemiş, zamanlamanın önemine dikkat çekmişti. Li-Meng, “Fazla zamanımız yok, zaten geç kaldık” demişti.