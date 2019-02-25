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Çinli turizmciler tava ciğere hayran kaldı

Çinli turistlerin Edirne'ye olan ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım turu kapsamında 13 Çinli turizmci kente geldi

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:38
Çinli turizmciler tava ciğere hayran kaldı

EDİRNE (AA) - Çinli turizmciler, Edirne'nin ünü ülke sınırlarını aşan, tava ciğerini pişirdi, saray mutfağı lezzetlerine hayran kaldı.

Çinli turistlerin Edirne'ye olan ilgisini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım turu kapsamında 13 Çinli turizmci kente geldi.

Edirne mutfağını tanımak için Çinli turizmciler, bir restoranda ünlü Edirne tava ciğerini pişirmek için önlüklerini giydi, dünyanın en hızlı pişen yöresel yemeğini sırayla pişirdi.

Daha sonra restoranın turizmciler için özel hazırladığı tarhana çorbası, Edirne kasap köfte, kaskerikas, zerde ve deva-i misk gibi yöresel lezzetleri tadan Çinliler, saray tatlarına hayranlıklarını gizleyemedi.

Çinli kafileden turizmci Eric Zhu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'yi ve yöresel lezzetlerini çok beğendiğini söyledi.

Edirne'ye yönelik turlar düzenlemek istediklerini ifade eden Zhu, "Yıllardır Türkiye'ye turist getiriyoruz ancak Edirne hakkında fazla bir bilgim yoktu. Edirne'yi çok güzel buldum. Çinli turistlerinde Edirne'yi seveceğini umuyorum. Özellikle yemek anlamında Edirne çok güzel. Tava ciğer pişirdik ve muhteşemdi. Tarihi ve kültürel bir şehir. Yağlı güreş etkinlikleri yüz yıllar öncesinden geliyor. Bu anlamda Edirne güzel bir turizm şehri. Bu gezinin ardından buraya daha çok Çinlinin geleceğine eminim." dedi.

Xiaojing Lin de hayatında ilk kez yediği tava ciğere hayran kaldığını belirterek, "Edirne'nin çok güzel bir tarihi geçmişi var. Gezilip görülmesi gereken bir yer. Aynı zamanda insanlar çok arkadaş canlısı. Yemekleri özellikle tava ciğer bizim damak tadımıza göre. Çin'e döndüğümde Edirne'yi ve Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtıp buraya turlar düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Çinli heyete rehberlik eden tur şirketi sahibi Sibel Eronç ise Edirne'nin Çinli turistler açısından uygun bir rota olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin Çin pazarında yerinin büyüyeceğini aktaran Eronç, "Ciğerin, köftenin kalitesini hemen anladılar ve severek yediler. Çinliler ilk önce etüt eder. Edirne'yi genel olarak beğendiler. Edirne'ye gelen Çinli turist sayısında artış olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kafile, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı da ziyaret etti. Gürkan, şehre daha fazla turist çekmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:38
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  2. Çinli turizmciler
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