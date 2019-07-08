Çinli turistler Adıyaman’a davet edildi

Adıyaman’dan Çin’e giden ekip, Çinli turistlerin Adıyaman’a gelmesi için tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

Türk Hava Yolları organizasyonunda daha önceden Güney Kore’ye düzenlenen bir gezinin benzeri Çin’e düzenlendi. Adıyaman’dan Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Miktar Töken, THY Adıyaman Müdürü Muhammet Akif Hamidi, Çin’te ki tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle bir araya geldi. Çin’de ki tur operatörleri ve seyahat acentelerine Adıyaman’a sunum halinde anlatan Adıyaman ekibi av turizminden doğa turizmine, macera turizminden kültür turizmine kadar önemli turizm merkezi olan Adıyaman’a Çinli turistler için tur düzenlenmesi istendi.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, “Güney Kore’ye yapmış olduğumuz gezinin bir benzerini Çin’e yaptık. THY Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla Türkiye’den 8 il bu geziye katılım sağladı. Tur operatörü ve seyahat acenteleriyle bir araya geldik. Onlarla hem sosyal anlamda, hem de sunumlar yaparak kentimizi tanıttık.Sonuç itibariyle orada 2-3 tane firma Adıyaman ile ilgili çok ciddi bir şekilde ilgi gösterdi. Buraya tur yapmak istediklerini ifade ettiler. Kahramanmaraş üzerinden dondurma deneyimi yaşatarak, Adıyaman Nemrut’a çıkartmak suretiyle yeni destinasyon yapmak istediklerini söylediler. İnşallah o firmaların yöneticilerinin Adıyaman’a getirmelerini bekliyoruz” dedi.

Çin’e Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Kars, Samsun, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinden ekiplerin gittiği öğrenildi.