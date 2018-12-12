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Çinli teknoloji şirketi Huawei'in yöneticisi Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 02:45
Çinli teknoloji şirketi Huawei'in yöneticisi Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 02:45
  1. Huawei
  2. Huawei CFO'su Mıng Vancou
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