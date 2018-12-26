Çinli sosyal medya fenomenlerinin Sarıkamış'ta kayak keyfi

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çinli sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

Türk Hava Yolları (THY) ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliğinde Kars’ın tanıtımı için kente davet edilen ve internet siteleri 2 milyondan fazla tıklanan 4 Çinli sosyal medya fenomeni, Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde snowboard ve kayağın keyfini yaşadı.

Kayak merkezindeki otel işletmecilerinden Kürşad Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin özellikle yurt dışı piyasasında tanıtılması için bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Çin'de sosyal medyada etkin olan fenomenlerin Cıbıltepe'ye davet edildiğini anlatan Gemalmaz, "Konuklarımız kayak merkezimizde kayak yapıp buraları tanıyacaklar. Bizler de otel işletmecileri olarak onları ağırlıyoruz. Ülkelerine döndüklerinde Sarıkamış'ı tanıtacaklar. Zaten buraları çok beğendiler." diye konuştu.

Otel işletmecisi Halit Taş da Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisinin de Sarıkamış'ta bulunduğunu ifade ederek "Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren THY, SERKA ve Sarıkamış Oteller Birliği yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizin tanıtımına katkı sunmak için Çin'den gelen misafirlerimizi konuk edeceğiz. Sarıkamış’ın doğasını, kar güzelliğini anlatacağız." dedi.

Çinli blogger Emi Zhang da Cıbıltepe'nin kar kalitesi, havası, çevresi ile çok güzel bir kayak merkezi olduğunu söyledi.

Çinli Lucky Sun ise Türkiye, Kars ve Sarıkamış'ı çok beğendiklerini belirterek "Kars'ın kültüründen çok etkilendim. Buraları çok sevdim, sizleri çok sevdik. Arkadaşlarımla burada kayak ve snowboard kaymanın keyfini yaşıyoruz." dedi.

Tüm masrafları THY, SERKA ve Cıbıltepe'deki otellerce karşılanan Çinli konuklara, lezzeti ile öne çıkan kaz eti de ikram edildi.