'Çinli sığınmacıların sayıları katlanarak artıyor'

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) tüm organları, yalnızca ‘Çin Ulusal Şahlanma Rüyası’nın peşinde koşmak için değil, aynı zamanda hem yurtiçinde hem de yurtdışında mümkün olan en fazla sayıda kişiyi bu erdemli hedefin ÇKP liderliğiyle sağlanabileceğine ikna etmek için kullanılıyor.

Sadece Haziran 2023’te Çin’de, ÇKP’yi daha sevimli hale getirmek amacıyla hükümetin küresel insan hakları yönetişimi tanıtma, Çin’in kültürel güçlerini destekleme ve dünya barışı vizyonu konularında dört büyük uluslararası forum düzenlendi.

Bu nedenle, her sosyal sınıftan ve refah seviyesinden Çin vatandaşlarının Çin’i kalıcı olarak terk edip yabancı ülkelere gittiğine dair artan haberleri okumak çetrefilli gelebilir. Ancak zengin Çinlilerin özellikle Covid-19’un başlangıcından bu yana, hükümetin dürüstlük, kemer sıkma ve vatanseverlik vizyonunun dayatılmasından kaçarak Çin’i sürüler halinde terk etmelerine bakılırsa Pekin’in tanıtım önlemlerinin hiçbiri, onlar için gerçeği hiç tatlandıramamış gibi görünüyor.

Ancak daha da şaşırtıcı olan, Xi Jinping’in yoksul yanlısı politikalarının ve aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma iddialarının bile parlaklığını, güvenirliğini yitiriyor olmasıdır. Giderek çoğalan düşük gelirli Çin vatandaşlarının Batı’da, özellikle de ABD’de fırsatlar aramak için anavatanlarını geride bırakması bu durumun sonuçlarından biridir.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansına göre, Xi Jinping’in ilk kez Devlet Başkanı olduğu 2012 yılı sonunda sığınma talebinde bulunan Çinli sayısı 15.362 iken, 2022 yılı ortasında bu sayı 116.868’e ulaşmıştır.

Çin’de düşük gelirli vatandaşlar, gelir eşitsizliğinin ve sınırlı sosyo-ekonomik hareketliliğin sonuçlarıyla boğuşuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin devletine ait işletmelerin ve holdinglerin hâkim olduğu son derece rekabetçi bir iş piyasası, daha az kaynağa veya daha düşük eğitim seviyesine sahip olanlara hiç fırsat tanımamaktadır.

Sonuç olarak, bu kişiler genellikle eşitsiz istihdam fırsatlarıyla karşı karşıya kalmakta veya sürdürülebilir bir geçim kaynağı sağlayamayan güvencesiz iş düzenlemelerine hapsolmaktadır.

İyi ücretli işlere erişimin kısıtlı olması ve hayat pahalılığının artması nedeniyle, pek çok kişi Çin’i terk etmeyi maddi sıkıntılar döngüsünden kurtulmanın bir yolu olarak görmektedir. Ekonomik zorluklar ve daha parlak bir gelecek özlemiyle motive olan bu bireyler, anavatanlarından ayrılarak bilinmeyene doğru ilerliyor.

Düşük gelirli Çin vatandaşları Batı ülkelerinde sıkı çalışma ve kararlılığın ödüllendirileceğine inanıyorlar. Daha yüksek ücretler, sosyal yardımlar, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim ve daha kapsayıcı bir toplum potansiyeli, onları hayallerinin peşinde evlerinden binlerce kilometre uzaklara gitmeye motive ediyor.

Ülkeyi terk edenlerin birçoğu koronavirüs salgınında geçim kaynaklarını kaybedenler ve Xi Jinping’in acımasız Sıfır Kovid Politikası altında mali yıkıma uğrayanlardır. Diğer bazıları ise Çinli yetkililerle anlaşamayan ve mevcut rejim altında kişisel özgürlük umutlarını yitirmiş kişilerdir.

Latin Amerika rotasından ABD’ye giden Çinliler, normal yollardan ABD vizesi alamayacak olan düşük gelir ve düşük eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşuyor.

ABD’ye gitmek için birden fazla ülkeyi dolaşan Çinliler genellikle resmi olmayan kanallara güvenir ve tehlikeli rotalar, insan kaçakçıları ve tehlikeli sınır geçişleriyle karşı karşıya kalıyor.

Yolculuğun fiziksel ve duygusal bedeli, dil engelleri ve alışılmadık ortamlarla birleştiğinde yolculukları daha da zorlaşıyor.

Kıtlıktan, ezici yoksulluktan, şiddetli siyasi kargaşa dolu otoriter bir devletten kurtuluş iradesi ve daha fazla özgürlük, refah, umut verici bir gelecek arayışı onların zorlu ve belirsizliklerle dolu yolcuklarına ilham veriyor.

ABD hükümetinin kendi istatistikleri, Çinli mültecilerin sayısının katlanarak arttığını gösteriyor. Ekim 2022 ile Şubat 2023 arasında ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri, güneybatı sınırında yıllık 12 kat artışla 4.271 Çin uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Syracuse Üniversitesi’nden alınan veriler, ABD’deki Çinli sığınmacıların, son on yılda yüzde 67 artarak en yüksek kabul oranına sahip grup olduğunu ve bunun değişme ihtimalinin olmadığını gösteriyor.

Bu yolculuğun daha karanlık bir yönü de dikkate alınmaya değerdir. Çin Devleti, son on yılda kitlesel siyasi beyin yıkamasını hızlandırdı. Çin istihbarat organları ve polis yetkilileri, sadece yurttaşları gözetlemek ve eğitmekle kalmadı, aynı zamanda denizaşırı Çin topluluklarına büyük ölçüde sızdı.

Uzmanlar, mülteciler arasında Çin Devleti’nin Batı demokrasilerine sızan ajanları olabileceği ihtimali konusunda uyarıyor. Bu ajanlar, Pekin’in yurtdışındaki zorlama araçları olarak hizmet edecek, gerçek sığınmacıların gözünü korkutacak ve muhalifleri yasa dışı bir şekilde Çin’e dönmeye zorlayacaklar.