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Çinli kadın otobüs şoförünü tekmeledi

Çin’de bir kadın, kendisini uyaran otobüs şoförünü tekmeleyip darp etmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:52
Çinli kadın otobüs şoförünü tekmeledi

Çin’de bir kadın, kendisini uyaran otobüs şoförünü tekmeleyip darp etmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.


Çin’in Henan eyaletinde bir kadın, durak dışında yolcu otobüsünü durdurup bindi. Otobüs şoförü ise kadını yalnızca duraktan binmesi gerektiği konusunda uyardı. Şoförün kendisini uyarması üzerine öfkelenen yolcu, bir anda saldırmaya başladı. Şoför ise kadını ihbar etmek için cep telefonuyla polisi aramaya çalıştı. Şoförün polisi araması üzerine daha da öfkelenen yolcu tekmelerle şoförün arama yapmasına engel olmaya çalıştı. Şoförün ihbarını alan polis olay yerine geldi. Öfkeli yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:52
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