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Çinli şirket Changan'dan dev adım! Elektrikli araçlar Gürcistan'da üretilecek

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, "2020'den itibaren elektrikli araçları piyasaya sağlayabiliyoruz." diyerek, Çinli otomotiv şirketi Changan'ın, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde elektrikli araçlar üreteceğini bildirdi.

07 Nisan 2019 Pazar 16:35
Çinli şirket Changan'dan dev adım! Elektrikli araçlar Gürcistan'da üretilecek

Çinli otomotiv şirketi Changan'ın, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde 2020 yılından itibaren elektrikli araçlar üreteceği açıklandı.

Güney Kafkasya'da ekolojik ürünlerin üretilmesi yönünde çalışan ilk endüstriyel işletme grubuna ilişkin sunum Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapıldı.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde ekolojik sorunlar yaşandığını ancak bunları çözmek için çeşitli projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

''20 bini ise AB'ye ihraç edilecek.''

Bu sorunların çözülmesi yönünde Çinli otomotiv şirketi Changan'ın, Gürcistan'da elektrikli araçlar üreteceğini aktaran Bakhtadze, "2020'den itibaren elektrikli araçları piyasaya sağlayabiliyoruz." dedi.

Araçların ülkesinin Kutaisi kentinde üretileceğini bildiren Bakhtadze, "Fabrikanın kapasitesi 40 bin araç olacak. Bunun yüzde 50'si, yani 20 bini iç pazar için üretilecek, diğer 20 bini ise AB'ye ihraç edilecek. Araçların üzerinde 'Made in Georgia' olacak. Bu büyük bir başarıdır." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:35
  1. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze
  2. Çinli otomotiv şirketi Changan
  3. Güney Kafkasya
  4. Gürcistan
  5. Kutaisi kenti

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