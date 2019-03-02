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Çinli diplomattan buruk veda

Konsolosluğun geçici kapatılması üzerine İzmir’den ayrılmak zorunda kalan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na veda ziyareti gerçekleştirdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:48
Çinli diplomattan buruk veda

Konsolosluğun geçici kapatılması üzerine İzmir’den ayrılmak zorunda kalan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na veda ziyareti gerçekleştirdi. Zengxian, "3 yılda İzmir aşığı oldum" diye konuştu.


Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, konsolosluğun geçici olarak kapatılması ve İzmir’deki görevinin sona ermesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veda ziyaretinde bulundu. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkonsolos, İzmir’i çok özleyeceğini ve bu kentin hatıralarında güzel ve derin izler bıraktığını söyledi.


İzmir Başkonsolosluğu’nun 2015 yılında kurulmasından itibaren, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun desteği sayesinde Çin ve İzmir arasında güzel ilişkiler kurulduğunu ifade etti. 3 yılda "İzmir aşığı" olduğunu, kendi vatandaşlarına her fırsatta İzmir’in güzelliklerini anlattığını kaydeden Başkonsolosu Liu Zengxian, "Çin’e döndükten sonra da anlatamaya devam edeceğim. İzmir ve Çin arasında köprü kurmaktan çok memnunum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ticaret, kültür ve turizm bakımından karşılıklı çaba gösterdik" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise kısa süre içinde yakın dostluk kurduğu Liu Zengxian’a, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda sağladığı katkı nedeniyle şükranlarını sundu.



İzmir’de Çin esintileri


Çin Başkonsolosu Liu Zengxian’ın görev süresince İzmir’de önemli kültür ve turizm etkinlikleri gerçekleştirildi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Çin’in dünyaca ünlü opera sanatçısı Soprano Dilber Yunus tarafından bir solo konser düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alan Chengdu Kenti Kültür ve Sanat Grubu, “Mutlu Bahar Bayramı” kapsamında Akrobasi, Sichuan Operası, Kukla Dansı ve Klasik Dans gösterilerine imza attı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:48
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