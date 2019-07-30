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Çinli çiftçi ülkenin kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle 350 kiloluk davul yaptı

Çin’in Ningksia Huy Özerk bölgesinde yaşayan 59 yaşındaki çiftçi Gao Xianyue, ülkenin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü nedeniyle 350 kilo ağırlığında davul yaptı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:03
Çinli çiftçi ülkenin kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle 350 kiloluk davul yaptı

Çin’in Ningksia Huy Özerk bölgesinde yaşayan 59 yaşındaki çiftçi Gao Xianyue, ülkenin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü nedeniyle 350 kilo ağırlığında davul yaptı.


Çin’in Ningksia Huy Özerk bölgesinde yaşayan 59 yaşındaki çiftçi Gao Xianyue, ülkesine olan sevgisini zanaatıyla buluşturdu. Gao, Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde 350 kilo ağırlığında ve 2,3 metre yüksekliğinde bir davul yaptı. Gao Xianyue, davulu Çin’in Siçuan bölgesinden gelen özel bir tahtayla ve Ningksia Huy bölgesinden öküz derisiyle yaptığını söyledi. Köyün marangozu olan Gao, devasa davulunu bitirebilmek için yaklaşık 10 ayını harcamış. Davul yapmanın usulünü babasından öğrendiğini ifade eden Gao, ülkesine olan minnetini ve memnuniyetini ifade etmek için bu özel yolu seçtiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:03
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