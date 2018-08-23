Çinli Budist Keşiş Şüe Çıng hakkında cinsel istismar suçlaması

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, NRAA, cinsel istismarla suçlanan Şüe'nin, kadınlara cinsel içerikli mesajlar yolladığını tespit ettiklerini bildirdi.

NRAA, Çin Budist Cemiyeti'nden Şüe'nin cezalandırılmasını talep etti.

Pekin polisinden yapılan açıklamada da Şüe'nin rahibeleri cinsel ilişkiye zorladığı iddialarının araştırıldığı kaydedildi.

Cinsel istismar suçlamaları yöneltilen Şüe, geçen hafta Çin Budist Cemiyeti Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Çin Budist Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, Şüe'nin görevini bıraktığı belirtilerek, keşişin görevlerini, vekaleten yardımcısının yürüteceği bildirilmişti.

Başkent Pekin'deki Longçüen Tapınağı'nın da lideri olan Keşiş Şüe, Çin Komünist Partisinde ulusal siyasi danışmanlık görevinde de bulunuyor.

Şüe'nin, bu ay başında idaresi altında bulunan Longçüen Tapınağı’nda görevli rahibeleri zihin kontrol yöntemleriyle cinsel birlikteliğe zorladığı ve birden fazla rahibeye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Cinsel istismara ilişkin tapınaktan iki keşiş, ülkenin sosyal medya platformu Weibo’da 95 sayfalık rapor yayımlamış, olay ülke gündemine gelmişti.

Öte yandan, Şüe’den konuya ilişkin açıklama gelmezken Longqüen Tapınağı, Weibo’dan yaptığı açıklamada, cinsel istismar iddalarını yalanlayarak, "gerçeklerin çarpıtıldığını" ve "yanlış bilgilerin yayıldığını" savunmuştu.

Çin Din İşleri İdaresi, "İnternette Çin Budist Cemiyeti Başkanı Şüe Çıng ile alakalı soruna ilişkin yansımaları yakından takip ediyor ve yüksek önem atfediyoruz." açıklamasını yaparak soruşturma başlatmıştı.