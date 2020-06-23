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Korona Virüs

Çinli bilim insanından korkutan açıklama: Bu koşullarda koronavirüs 20 sene yaşayabilir

Çinli bilim insanı Li Lanjuan, yeni tip koronavirüsün soğuğa oldukça dayanıklı olduğunu ve eksi 20 derecelik hava koşullarında 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 02:36:00 -
Çinli bilim insanından korkutan açıklama: Bu koşullarda koronavirüs 20 sene yaşayabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çeşitli çalışmalara imza atan Çinli bilim insanı Prof. Li Lanjuan'dan korkutan bir açıklama geldi. Li Lanjuan, koronavirüsün soğuk hava koşullarına oldukça dayanıklı olduğunu ve eksi 20 derecelik hava koşullarında 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

Lanjuan, yaptığı açıklamada "Koronavirüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir." ifadelerini kullandı.

Donmuş gıdaların da riskli olduğunu belirten Li Lanjuan, dondurulmuş gıdaların üzerinde yaşayan koronavirüsün insanlar arasında bulaşma riskini arttırdığını ve bu sebeple bu tarz yiyeceklerin çok sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

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