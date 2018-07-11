Çinli Bakan Çanakkale'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen göreve başlama törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsilen katılan Bakan Luo Shugang, Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne kabulünün 20. yılı kapsamında 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Çanakkale'ye geldi.

Vali Orhan Tavlı ile antik kenti gezen Bakan Shugang, Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan alan hakkında bilgi aldı.

Türkiye ile Çin'in iki dost ülke olduğunu hatırlatan Luo Shugang, "Türkiye'ye, Devlet Başkanımız Şi Cinping'in temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere geldim. Kendisine Çin tarafının selamlarını ve tebriklerini getirdik." dedi.

Bu yıl Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" etkinlikleri düzenlendiğini ifade eden Shugang, "İki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğini daha da hızlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen sene Türkiye'e gelen Çinli turist sayısı yüzde 48 büyüdü. Bu senenin ilk yarısında ise buraya gelen Çinli turist sayısı yüzde 100 arttı." diye konuştu.

"ÇİN'İN HEMEN HEMEN HER AİLESİ, BURAYA AİT HİKAYELERİ BİLİYOR"

Bakan Shugang Çin'deki her ailede Troya ile ilgili bir hatıra bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Buraya gelen Çinli turistlerin çoğu Çanakkale ve Troya'yı ziyaret etti. Troya, Çin'de çok meşhur. Çin'in hemen hemen her ailesi, buraya ait hikayeleri biliyor. Bu senenin nisan ayında Çin'de Türkiye Turizm Yılı'nın açılışında, Türkiye'nin turizm açılışında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel olarak Anadolu Ateşi'yle Çin'de Troya hakkında gösteriler yaptı. Ve Çin'de çok büyük yankı buldu. İki tarafın çabaları sayesinde Troya'yı ziyaret eden ve Çanakkale’ye gelen Çinli turist sayısı büyük oranda arttı. Bu da Çanakkale Valisi Orhan Tavlı sayesinde gerçekleştirildi. Sayın Vali de turizm alanında çok büyük çaba sarf ediyor. Kendisini Troya'nın turizm elçisi olarak görüyoruz. Troya'yı geliştirmek için ve buradaki turizm kaynaklarını geliştirmek için çok büyük bir planı bulunuyor. Ve inanıyorum ki, her iki tarafın ortak çabalarıyla buraya gelen Çinli turist sayısı daha da artacaktır. İnşallah bizim Çinli turistler için de Troya'da özel imkanları görebiliriz."

Vali Orhan Tavlı da Troya'ya en fazla ziyaretçinin Çin'den geldiğini anımsattı.

Bu yılın "Troya Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Tavlı, "Troya yılı içinde Sayın Bakanımız ve heyetimizi Çanakkale'de ve Türkiye'de ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. 2018 Troya Yılı'nda Troya Antik Kenti'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı yaklaşık 2 katına çıktı. Ağustos ayı içinde Troya Müzesi'ni bitiriyoruz. İnşallah bu yıl içinde de açılışını bütün dünya insanıyla hep beraber yapacağız. Doğu ve Batı medeniyetlerini Troya Müzesi'nde, Troya ve Çanakkale'de buluşturacağız. Bu nedenle 2018 Troya Yılı'nda herkesi Çanakkale'ye ve Troya'ya davet ediyoruz." diye konuştu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Shugang ve beraberindekiler, daha sonra antik kentin diğer bölümlerini gezdi.