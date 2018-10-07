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Çinli ajanlar Amerika şirketlerini böyle hacklemiş

Çinli ajanların, Çin ordusunun tasarladığı pirinç tanesi boyutundaki mikro çiplerle Amerika'nın önde gelen 30 şirketinin sunucularına sızdığı iddia edildi.

07 Ekim 2018 Pazar 08:36
Çinli ajanlar Amerika şirketlerini böyle hacklemiş

Çin’in son 3 yıldır, ABD’li şirketleri, bilgisayarlarına yerleştirdiği mikro çiplerle ‘hack’lediği ileri sürüldü. Aralarında Apple ve Amazon‘un da bulunduğu yaklaşık 30 Amerikan şirketinin tedarik zinciri sunucularına Çinli ajanların sızdığı iddia edildi.
 
Soruşturması süren ve henüz kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan bu olayın, ABD’li şirketlere karşı yürütülen en önemli tedarik zinciri saldırısı olduğunu kaydedildi.
Çin kaynaklı bu saldırıyı kendi iç denetimleri sonucunda ortaya çıkartan Amazon ve Apple’ın, durumu ABD’li hükümet yetkililerine ilettiği ifade edildi. Şirketlerin veya kullanıcılarının verilerinin çalındığına dair her hangi bir işaretin bulunmadığının altı çizilen haberde, her iki şirketin de zarar gören sunucuları altyapılarından çıkardığı belirtildi.
 
BÜYÜKLÜĞÜ PİRİNÇ TANESİ KADAR
 
Haberde, aralarında kıdemli ulusal güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 17 kişinin, Super Micro’nun donanım ve diğer saldırı araçlarının manipülasyonunu teyit ettiği bilgisi de yer aldı.
 
Bloomberg’in iddiasına göre; Çin, sunuculara anakart tedarik eden Super Micro Computer'a ait anakartlar üzerinden ABD Savunma Bakanlığı’nın veri merkezlerinde, CIA’in drone operasyonlarında, ABD Donanması’na ait gemilerin ağlarında da kullanılan Elemental’ın sunucularına saldırdı.

Bu saldırıda Çin'de üretilirken ve Çin ordusu tarafından tasarlanan pirinç tanesi boyutundaki mikro çipler kullanıldı. İddiaya göre bu mikro çiplerin yerleştirildiği ana kartların bulunduğu sunucuları kullanan ABD’nin önde gelen onlarca şirketi Çin hükümeti tarafından gözetlendi.
 
BİR GÜNDE 430 MİLYON DOLARI GİTTİ
 
Çin Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Apple ve Amazon ve bu iddianın gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklamalar yapsa da haberin ardından Super Micro’nun ABD'de borsalarında işlem gören hisseleri bir günde yüzde 41 değer kaybetti.
 
Nasdaq’ta işlem gören Super Micro Computer'ın piyasa değeri de bir günde 430 milyon dolar eriyerek, 1 milyar 43 milyon dolar seviyesinden 613 milyon dolara kadar geriledi.

KAYNAK: HABERTURK

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:36
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