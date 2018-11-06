'Cinlerle yaşıyorum' dedi, belediyeye mesaj gönderdi

Tokat'ın Turhal Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı hizmet götürülebilmesi için WhatsApp ihbar hattı kuruldu. Kurulan ihbar hattına ilginç ihbarlar gelmeye başladı. Çocuğunu susturamayan bir anne 'Çocuğumu nasıl sustururum?' diye mesaj attı. Bir vatandaş ise cinlerle ve masonlarla yaşadığını iddia ettiği hikayeleri anlatan mesajlar gönderdi.

Belediye yetkilileri, WhatsApp ihbar hattına gelen bu tür mesajların atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

"Cinlerle, masonlarla neler yaşadığını bize anlatıyor"

Turhal Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aykut Zor, WhatsApp ihbar hattının belediye ile vatandaşlar arasına hızlı bir iletişim aracı olarak kurulduğunu ifade ederken, şunları anlattı:

"Olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Son zamanlarda olumsuz yönleriyle meşgul ediliyoruz. WhatsApp ihbar hattımıza son zamanlarda bizi uğraştıracak ve vatandaşa daha hızlı hizmet götürmemizi engelleyecek mesajlar geliyor. Çocuğunu susturamayan vatandaşlar bize yazıyor. Köpekleri ile ilgilenemeyenler ve son zamanlarda da yeni bir sapığımız daha var. Cinlerle, masonlarla neler yaşadığını bize anlatıyor. Ev hallerinden görüntüler atıyor bize ve bizi engelliyor. Sapığımız bize farklı dillerde konuşuyor. İngilizce, Romence konuştuğu oluyor. Garip sesler atıyor. Bize genellikle gece 03.00'te yazıyor. Ayrıca çocuğunu susturamayan anne bile ‘Çocuğu nasıl sustururum?' diye mesaj atıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür iletişim araçlarını engellememesi. Vatandaşlara daha hızlı bir iletişim gitmesi için böyle davranmamalarını rica ediyoruz."

Belediyenin WhatsApp ihbar hattına, ‘kendisine cinlerin musallat olduğunu ve peşini bırakmadığını' yazan bir vatandaş ise gönderdiği bir mesajda şunları söylemiş: "Bana musallat olmuş şey, sabah akşam bana işkence ediyor. Ondan nefret ediyorum, beni kendi amaçları için köle yaptı. Ondan kurtulamıyorum, hep peşimde. ‘Sen Michael Faraday'dan Albert Einstein'dan bile daha iyisin, onların hiç anlayamadığı şeyleri anlıyorsun. Seni bırakmam diyorlar' bana."